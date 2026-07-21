Нарушения и антибиотики обнаружили в куриных яйцах ленинградской птицефабрики

Специалисты провели лабораторные исследования и выявили нарушения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На одной из птицефабрик в Ленобласти специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения ветеринарно-санитарных норм при производстве куриных яиц. В продукции нашли содержание антибиотика, не допустимое для пищевых продуктов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

- В рамках мониторинга пищевых продуктов специалисты управления Россельхознадзора взяли пробы свежих куриных яиц категорий С0 «Синявинское к завтраку» и С1 «Синявинское деревенское» от птицефабрики «Синявинская», расположенной в Ленинградской области. Лабораторные анализы проводились Северо-Западным филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Лабораторные исследования, проведенные методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, показали, что продукция не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по содержанию энрофлоксацина. В двух партиях яиц был обнаружен антибиотик из группы фторхинолонов.

После выявления нарушений Россельхознадзор начал внеплановую проверку АО «Птицефабрика Синявинская» 20 июля 2026 года. Результаты проверки будут опубликованы позже.

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