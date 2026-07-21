Тысячи зрителей и сотни машин: как прошел гоночный уик-энд в Ленинградской области

Автомобили - участники легендарных пробегов. Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв».

В минувшие выходные на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль ГАРАЖ ФЕСТ, объединивший несколько видов автоспорта, выставку редких машин, медийные проекты и масштабную концертную программу. Праздник посетили десятки тысяч зрителей.

Центральным спортивным событием фестиваля стал марафон «1000 километров Игора Драйв». На старт вышли ведущие эндуранс-команды страны, а зрители наблюдали за многочасовой битвой на кольцевой трассе. Поломки, взрывы колес, борьба бок о бок, контакты и вылеты с трассы — болельщики увидели все, за что любят гонки на выносливость. В воскресенье эстафету подхватил Кубок GT, где мощные спорткары боролись за победу в спринтерском формате.

Параллельно на дрифт-площадке прошел этап Открытого чемпионата RDS, здесь фанаты дрифта прочувствовали максимальную близость к трассе и проносящимся мимо машинам.

Дрифт- площадка. Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв».

Получив хорошую порцию адреналина и драйва, гости праздника могли отдохнуть в выставочной зоне «Автокультура», которая в этом году посвящена теме «Большое путешествие». В экспозиции были представлены автомобили — участники легендарных пробегов, ралли-рейдов и редкие образцы дорожных машин. Украшением выставки стал суперкар Mega Track из Монако — таких машин выпущено лишь пять штук. В лектории своим опытом поделились профессиональные гонщики, путешественники на автомобилях и мотоциклах, журналисты и организаторы соревнований.

В зоне RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу зрители смогли познакомиться с образцами гоночной техники - от форсированных дорожных Toyota до 4000-сильных прототипов. Пилоты серии рассказывали зрителям об особенностях своих машин, раздавали автографы и фотографировались с гостями фестиваля. В воскресенье на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы прошли шоу-заезды промода и двух дрэгстеров, которыми управляла самая быстрая семья России - Константин и Евгения Найт.

Проект «Медиа Гонки» подарил фестивалю зрелищное многоборье: популярные блогеры Большой Русский Босс, Антон «Форсаж» Скрипников, Ян Дилан и Катя Тюрина сразились в трех дисциплинах — тайм-атаке на «Формуле-4», парном дрифте и дрэг-заездах, а победитель определился по сумме соревнований.

В субботу на сцену фестиваля вышла Полина Гагарина, исполнившая любимые хиты, а в воскресенье состоялось выступление Вани Дмитриенко и группы «Комната культуры».

На сцене фестиваля выступила Полина Гагарина. Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв».

Все дни для гостей работали просторные фуд-корты с кулинарными предложениями на любой вкус, интерактивные площадки партнеров с розыгрышами призов, конкурсами и развлечениями. Для юных посетителей была организована детская зона с аниматорами и неизменным любимцем публики - талисманом автодрома рысью по имени Сид.

- Пятый, юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ в очередной раз подтвердил репутацию настоящего семейного праздника, где каждый - от ребенка до искушенного автолюбителя - нашел занятие по душе и увез с собой море позитивных впечатлений, - подвели итоги праздника организаторы.

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