Шесть проходческих щитов метрополитена прошли более 10 километров под землей Петербурга

Над строительством метро Петербурга работают сразу шесть щитов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге установили новый рекорд в строительстве метрополитена. Шесть горнопроходческих щитов компании «Метрострой Северной Столицы» одновременно прокладывают тоннели. В общей сложности они прошли 10 200 метров под землей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, развитие подземного транспорта является одним из главных приоритетов для Петербурга. Он отметил, что планы по ускорению строительства новых станций активно реализуются, и поблагодарил специалистов за их работу.

- Метрополитен перестал быть долгостроем, и его создание теперь представляет собой слаженный и динамичный процесс, - сказал губернатор.

Основную часть усилий сосредоточили на продолжении строительства Красносельско-Калининской линии, известной как «коричневая». Четыре щита диаметром 5,6 метра работают попарно на глубине более 60 метров.

Два комплекса, стартовавшие от станции «Путиловская», прошли около 5000 метров, преодолели станцию «Броневая» и направляются к «Заставской». Им навстречу от «Каретной» движутся щиты-близнецы «Вера» и «Любовь», произведённые на Обуховском заводе. Они уже преодолели 870 метров и приближаются к «Путиловской». Щит «Вера», запущенный осенью, скоро достигнет границ станции «Боровая». Щит «Любовь» также набирает скорость.

Еще один комплекс движется в сторону «Лиговского проспекта-2».

Тем временем, на Невско-Василеостровской линии двухпутный щит «Надежда» приближается к финишу. Ему осталось пройти менее 15 метров до демонтажного котлована из уже пройденных 4500 метров.

Параллельно на этом участке идет укладка верхнего строения пути: более 2300 метров пути уже обустроены монтажными рельсами. Также продолжается возведение вентиляционной плиты перекрытия.

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