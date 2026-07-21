За парковку на газоне будут штрафовать еще по трем адресам в центре Петербурга

Три новых адреса включены в постоянный маршрут патрулирования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В целях сохранения зеленых насаждений и благоустройства общественных пространств в Центральном районе Петербурга усилят контроль за парковкой автомобилей на газонах. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Три новых адреса включены в постоянный маршрут патрулирования – это сквер напротив дома 51 по Шпалерной улице, дворы набережной Обводного канала, 13, и сквер на 1-й Советской улице, где недавно провели работы по благоустройству.

- В соответствии с правилами парковки, автомобили, припаркованные на газонах, будут фиксироваться, а нарушителям будут начисляться штрафы. Граждане, нарушившие правила, будут обязаны выплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а организации - от 150 тысяч рублей. Штрафы будут начисляться автоматически, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Любой может сообщить о нарушении, оставив заявку на сайте ГАТИ. Инспекция призывает жителей и гостей города активно участвовать в поддержании порядка и чистоты в городе.

После постоянного мониторинга и проведенных работ по благоустройству с карты нарушений в Северной столице исчезли три адреса: Орловская улица, 1 (за Садом на Неве), где во дворе установили забор, Новгородская улица, 12, где газон защитили полусферами и проезд вдоль Бакунина, 29, который закрыли шлагбаумом.

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