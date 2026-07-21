Выпускники НГУ им. П.Ф. Лесгафта получили красные дипломы из рук министра спорта Дегтярева

Фото: Алексей ЕРЕМИН

Лучшие выпускники Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта приняли участие в торжественном выпускном балу, организованном Министерством спорта России.

В церемонии награждения студентов красными дипломами и памятными призами принял участие министр спорта Михаил Дегтярев. Также со сцены у усадьбы Разумовского в Москве студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта поздравил ректор университета Вадим Гришков.

Всего в церемонии приняли участие 120 выпускника, из которых девять — студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта: Максим Соколов, Янина Власова, Алиса Емельянова, Ольга Иванова, Екатерина Карпова, Моника Алешихина, Маргарита Коновалова, Алина Абибуллаева и Полина Добрыгина.

Выпускников Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта со сцены поздравил и легендарный Владимир Сальников — четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, вице-президент Федерации водных видов спорта России, выпускник университета.

Помимо Сальникова, в торжественном балу также приняли участие другие легенды нашего и мирового спорта — Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев, четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов, двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.