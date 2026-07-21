«Машина медленно едет»: Автоэксперт объяснил, почему нельзя штрафовать водителей в очередях за топливом

В Петербурге перестали штрафовать за ожидание в очереди. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице временно перестали штрафовать водителей, которые невольно нарушают правила остановки, когда ждут своей очереди на заправку. Часто бывает, что рядом с заездом на АЗС находится остановка общественного транспорта или висят знаки 3.27, запрещающие остановку в этом месте. Но что делать, если очередь за бензином такая, что хвост ее вылезает на проезжую часть? Как рассказал «КП-Петербург» эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, ожидание своей очереди не является нарушением и не должно штрафоваться.

- Дело в том, что это не остановка. Автомобиль двигается пусть и с маленькой скоростью, - сказал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM. - Штрафовать тут не за что. Это непреднамеренное прекращение движения. Все равно, что штрафовать машину, которая стоит на красный сигнал светофора. Насколько я знаю, в Петербурге начиная с прошлой недели такого рода штрафы, которые фиксируются автоматическими камерами, отменяются и не доходят до реализации.

Тем не менее, если водитель все же получит штраф за то, что стоял в очереди на АЗС, автоэксперт советует обжаловать такое постановление. Кстати, наказание за это нарушение не маленькое, в Петербурге штраф составляет 4500 рублей.

- Необходимо обратиться в комитет по транспорту и указать, что вы стояли в очереди на заправку, сослаться на то, что это подтверждают камеры с самой заправки, видеорегистратор или показания свидетелей. Самому находить и прикладывать эти записи в этом случае не нужно, на водителе не лежит бремя доказывания, - объяснил Попов. – Если откажут, следующим этапом будет суд, в который можно обжаловать этот штраф.

КОНКРЕТНО

Как обжаловать штраф за стоянку

На подачу жалобы у водителя есть 10 дней.

Жалобу можно подать через городской портал Госуслуг.

По почте или лично в комитет по транспорту: Исполкомская ул., д. 16, лит. А, (понедельник-четверг с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 15.00).

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней.

Если ответ вас не удовлетворил, вы можете обратиться в суд.

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