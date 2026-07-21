Горэлектротранс будет управлять частными трамвайными линиями в Петербурге

В Петербурге городским электротранспортом пользуются более 700 тысяч раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Частные трамвайные линии будут интегрированы в систему городского транспорта в Санкт-Петербурге. Речь идет о трамваях «Чижик», уже частично запущенной линии в Славянку и будущей линии из Шушар в Колпино. Об этом на заседании правительства Петербурга 21 июля сообщил председатель комитета по транспорту Смольного Денис Минкин.

- Мы работаем над интеграцией концессионных проектов в общую сеть города. Управлять системой будет «Горлектротранс», - заявил он.

Причем, в качестве аргумента председатель комитета по транспорту вспомнил историю 100-летней давности.

- Если вспомнить историю конки (трамваи на конной тяге, – прим.Ред.), то развитие трамвая тормозилось именно концессией конки, - подчеркнул Минкин. - Сейчас идет разумное развитие за счет городских и частных инвестиций. Но мы хотим создать единую систему управления потоками, и главенствующая роль будет у «Горэлектротранса». Все коллеги с этим согласны. ГЭТ уже начал готовить водителей для частных компаний, будет следить за ремонтом и строительством.

На заседании прозвучали данные, что в Петербурге городским электротранспортом пользуются более 700 тысяч раз. На частные линии приходится 70 тысяч поездок (20 тысяч у трамвая до Славянки, остальное – у «Чижика»).

Как ранее рассказывала «КП-Петербург», в Северной столице планируют запустить сеть частных трамвайных линий на юге города, которая соединит Шушары и Колпино. До этого началось строительство частной трамвайной линии из Купчино в Славянку, первая очередь ветки уже работает, полностью проект запустят до конца 2026 года.