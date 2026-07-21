Умер Дмитрий Поднозов, актер из сериалов «Убойная сила» и «Тайны следствия»

В конце 2025 года врачи обнаружили у актера рак легких с метастазами в головной мозг. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петербурге на 65-м году жизни скончался актер и театральный деятель Дмитрий Поднозов. Он был сооснователем и бессменным художественным руководителем драматического театра «Особняк».

- Смерть наступила 20 июля после тяжелой болезни, - пишет «АиФ». В конце 2025 года врачи обнаружили у актера рак легких с метастазами в головной мозг. К июню его состояние резко ухудшилось, он попал в реанимацию.

Дмитрий Поднозов родился в Ленинграде в 1961 году. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1989 году вместе с единомышленниками он основал театр «Особняк», на сцене которого сыграл множество главных ролей. На протяжении долгих лет артист руководил этим театром.

Поднозова снимался в фильмах и сериалах: «Среда обитания», «Агентство "Золотая пуля"», «Sказка O Sчастье», «Московский дворик», «Тень за спиной», «Доктор Иванов. Своя земля», «Сумрак», «Княжна милосердия», «Панчер», «Пророк. История Александра Пушкина», «Государь», «Цинга» и других.

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