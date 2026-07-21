Проектирование выхода со станции «Театральная» начнется до конца 2026 года

Ситуация с "Театральной" сдвинулась с мертвой точки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В планах «Метростроя Северной столицы» начать проектирование выхода со станции «Театральная» до конца 2026 года. Об этом на заседании правительства Петербурга сообщил директор организации Дмитрий Васильев. Напомним, станция «Театральная», была построена несколько лет назад, но пока не запущена, так как власти города не могли определиться с выходом. По последней информации, выход со станции планируют сделать на месте закрытого бассейна университета физкультуры Лесгафта на улице Декабристов.

Кроме того, Васильев озвучил и другие планы по метро на 2026 год. Так в августе должна завершиться проходка продолжения зеленой ветки до будущих станций «Богатырская» и «Каменка».

- Проходка на завершающем этапе, мы готовы в августе завершить работу по сооружению тоннеля, - сказал Васильев.

Кроме ТОО, в планах пойти 4,3 километра от станции «Путиловская» до будущей «Каретной», а затем продвинуться к перспективной станции «Лиговский проспект - 2». Кроме того, должны начаться работы по подготовке строительства ветки от «Комендантского проспекта» до «Коломяжской» и далее до депо.

В бюджете Петербурга до 2028 года запланирован 201 млрд рублей на строительство метро.

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