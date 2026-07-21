Смольный: Запрет ночных катеров не повлиял на турпоток в Петербурге

За три месяца зафиксировали 70 нарушений, большинство из которых – гидроциклисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Запрет на ночное движение маломерных судов в центре Петербурга не отразился на количестве туристов, заявил председатель Комитета по транспорту Денис Минкин. По его словам, люди пересели на крупнотоннажные суда, и это безопаснее.

- Ситуация не безопасная, это было очевидное решение. Зато сейчас нарушений ночью практически нет. Точные итоги мы подведем осенью, - заявил Минкин.

Ограничение действует с 1 марта. Маломерным судам запрещено выходить в акваторию между Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным мостами с 23:00 до 5:00. Сначала судовладельцы переживали, но сейчас ночных катеров почти нет, отметил Минкин. За три месяца зафиксировали 70 нарушений, большинство из которых – гидроциклисты.

Осенью власти проанализируют итоги сезона и решат, корректировать ли федеральные нормы. Также Минкин напомнил, что суда до 20 метров с пассажировместимостью до 12 человек должны перерегистрироваться в инспекции по маломерным судам.

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