Вдохновлялась Темиркановым и переживала насмешки: Невыдуманная история жизни и карьеры первой женщины-дирижера «Таврического» оркестра

Познакомились с первой девушкой-дирижером Государственной филармонии для детей и молодежи Петербурга. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

11 июля, суббота, Летний сад. По аллеям мелодично растекаются симфонические волны - это звучит ежегодный фестиваль «Классика в Летнем саду». Хедлайнер музыкального марафона - симфонический оркестр «Таврический». На сцену выходят музыканты и дирижер - молодая, красивая девушка. Это удивляет, ведь на сегодняшний день в мире оркестрового дирижирования женщины по-прежнему крайне редкое явление – сказываются вековые стереотипы о том, что это исключительно «мужская профессия». Но последние годы женщины все активнее доказывают, что и самолетом могут отлично управлять, и поездом метро и… оркестром! Почему нет?!

Варвара уже третий год подряд принимает участие в «Классике в Летнем саду» в качестве дирижера. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

«Женщина никогда не станет дирижером оркестра»

Дирижером «Таврического» оказалась 29-летняя Варвара Никитина. Управлять оркестром она мечтала с самого детства.

- Все началось с пяти лет - когда я впервые увидела на телеканале «Культура» концерт в Большом Зале Филармонии с Юрием Темиркановым. Этот великий дирижер и эта картинка до сих пор встают у меня перед глазами в минуты сомнений или нерешительности, - поделилась с «КП-Петербург» Варвара.

Будущий дирижер. В руках уже палочка... Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Варвара окончила Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А.Римского-Корсакова по специальности «дирижирование академическим хором» и консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова как «дирижер оперно-симфонического оркестра».

- Но, к сожалению, очень многие консерватории и театры не верили не только в меня и в моих коллег, но и в само понятие «девушка-дирижер». Когда я искала работу, то слышала в учреждениях такую формулировку: «Как Вы себе вообще представляете Ваше трудоустройство? Вы же девушка! Это немыслимо!». Самая запоминающаяся фраза от одного такого профессора: «Женщина никогда не станет дирижером оркестра. Это абсурд и истерия в чистом виде».

В вузе, по словам Варвары, ее прямо спрашивали, «зачем оно тебе надо?», ты же «молодая и тебе нужно рожать», а профессия эта, мол, мужская и тяжелая – почти как шахтерский труд. Да и сами оркестры порой категорически не желают видеть перед собой женщин-дирижеров, потому что «пол не тот».

На всем пути Варвару поддерживал и ее преподаватель, профессор и заслуженный деятель искусств РСФСР Валентин Нестеров. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Счастливый аккорд

Дирижерский путь петербурженки начался в 2013 году, когда она впервые управляла хором на гастролях. Путь этот был сложен – приходилось на каждом шагу доказывать то, что ты «заслужила» управлять оркестром, «несмотря на то, что ты женщина». Но Варвара не из робкого десятка, она воспитывалась в семье спортсменов, поэтому добиваться целей – у нее в крови.

К слову, именно музыканты-мужчины первыми разглядели талант Варвары и поддержали ее в стремлении к мечте.

- Мой первый учитель, Станислав Грибков, поверил в меня. Он всячески направлял меня, чтобы я пошла обучаться этому мастерству. Мне удалось перевестись на кафедру дирижирования оперно-симфоническим оркестром, на которой я уже и вышла первый раз к оркестру. Ни за что не забуду тот день! Мечта сбылась! А затем наш главный дирижер и художественный руководитель, народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков пригласил работать в Государственную филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга - ФДМ (оркестр «Таврический» входит в ее состав. – Прим.ред.). Это случилось после одного проекта, где мне удалось себя показать как дирижера хора. Я безумно благодарна ему за такую возможность и доверие. Это, можно сказать, счастливый билет.

Кстати, если бы не дирижирование, то Варвара пошла бы на пилота гражданской авиации. Вот он, размах! Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Так Варвара стала первой женщиной-дирижером в ФДМ. Коллектив «Таврического» принял ее отлично: ребята молодые, прогрессивные, понимающие и доброжелательные. Но и спрос с девушки большой – наряду с дирижерами-мужчинами.

- Дирижирование – это большая умственная работа. Ты анализируешь замысел композитора, пропускаешь его через себя, осмысляешь и затем доносишь это знание и это произведение в оркестр и зрительный зал. Для меня это такая загадка - найти подход к оркестру, подсказать, как именно сыграть, чтобы получилась правильная стилистика, фраза, аккорд, чтобы тема прозвучала так, как она задумывалась автором, - говорит Варвара. - Но и в физическом плане это довольно непросто - повести за собой оркестр из, допустим, ста человек. Но и это не невозможно для женщины!

Варваре доверяют и репетиционный процесс, и постановку детских спектаклей, ассистентство в больших фестивалях, запись оркестра на студии, концерты. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

- Сегодня практически каждый раз после концертов кто-то из зрителей говорит приятные слова. Например, в прошлом году после выступления в Летнем саду мужчина признался, что приехал сюда из другого города специально, чтобы снова послушать наш оркестр под моим управлением, так как это было впечатляюще. Это очень вдохновляет!

А вдохновляться есть для чего. Впереди у Варвары еще больше фестивалей и новых площадок, а в мечтах - выступить с оркестром в Большом Зале Филармонии, ведь для нее, как и для многих музыкантов, это сокровенный и очень важный зал. И, кто знает, может, в будущем девушка соберет свой оркестр – оркестр имени той, которой когда-то говорили, что «она никогда не станет дирижером оркестра».

Женщины прекрасно справляются со многими профессиями, которые долгое время стереотипно считались «мужскими», уверена Варвара.

Кстати

Первой советской женщиной-дирижером была Вероника Дударова. Ее студенческие годы прошли в Петербурге, а с 1960 по 1989 год она была главным дирижером Московского государственного оркестра, с 1991 по 2009 - художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра России.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Люди улыбаются мне и показывают большой палец»: Первая машинистка в метро Петербурга – о смене работы ради лошади, реакциях пассажиров и тайнах подземки

В эксклюзивном интервью «КП-Петербург» Дарья Яременко призналась в любви своей профессии (подробности)

Из повара - в трактористки: Как молодая девушка из Карелии ушла работать в совхоз и стала королевой плуга

Девушка-тракторист впервые представила Карелию на чемпионате России по пахоте (подробности)