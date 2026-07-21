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21 июля 2026 15:30

Вдохновлялась Темиркановым и переживала насмешки: Невыдуманная история жизни и карьеры первой женщины-дирижера «Таврического» оркестра

Варвара Никитина стала первой женщиной-дирижером «Таврического» оркестра
Анна ГРЕНЬ
Познакомились с первой девушкой-дирижером Государственной филармонии для детей и молодежи Петербурга. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Познакомились с первой девушкой-дирижером Государственной филармонии для детей и молодежи Петербурга. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

11 июля, суббота, Летний сад. По аллеям мелодично растекаются симфонические волны - это звучит ежегодный фестиваль «Классика в Летнем саду». Хедлайнер музыкального марафона - симфонический оркестр «Таврический». На сцену выходят музыканты и дирижер - молодая, красивая девушка. Это удивляет, ведь на сегодняшний день в мире оркестрового дирижирования женщины по-прежнему крайне редкое явление – сказываются вековые стереотипы о том, что это исключительно «мужская профессия». Но последние годы женщины все активнее доказывают, что и самолетом могут отлично управлять, и поездом метро и… оркестром! Почему нет?!

Варвара уже третий год подряд принимает участие в «Классике в Летнем саду» в качестве дирижера. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Варвара уже третий год подряд принимает участие в «Классике в Летнем саду» в качестве дирижера. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

«Женщина никогда не станет дирижером оркестра»

Дирижером «Таврического» оказалась 29-летняя Варвара Никитина. Управлять оркестром она мечтала с самого детства.

- Все началось с пяти лет - когда я впервые увидела на телеканале «Культура» концерт в Большом Зале Филармонии с Юрием Темиркановым. Этот великий дирижер и эта картинка до сих пор встают у меня перед глазами в минуты сомнений или нерешительности, - поделилась с «КП-Петербург» Варвара.

Будущий дирижер. В руках уже палочка... Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Будущий дирижер. В руках уже палочка... Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Варвара окончила Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А.Римского-Корсакова по специальности «дирижирование академическим хором» и консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова как «дирижер оперно-симфонического оркестра».

- Но, к сожалению, очень многие консерватории и театры не верили не только в меня и в моих коллег, но и в само понятие «девушка-дирижер». Когда я искала работу, то слышала в учреждениях такую формулировку: «Как Вы себе вообще представляете Ваше трудоустройство? Вы же девушка! Это немыслимо!». Самая запоминающаяся фраза от одного такого профессора: «Женщина никогда не станет дирижером оркестра. Это абсурд и истерия в чистом виде».

В вузе, по словам Варвары, ее прямо спрашивали, «зачем оно тебе надо?», ты же «молодая и тебе нужно рожать», а профессия эта, мол, мужская и тяжелая – почти как шахтерский труд. Да и сами оркестры порой категорически не желают видеть перед собой женщин-дирижеров, потому что «пол не тот».

На всем пути Варвару поддерживал и ее преподаватель, профессор и заслуженный деятель искусств РСФСР Валентин Нестеров. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

На всем пути Варвару поддерживал и ее преподаватель, профессор и заслуженный деятель искусств РСФСР Валентин Нестеров. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Счастливый аккорд

Дирижерский путь петербурженки начался в 2013 году, когда она впервые управляла хором на гастролях. Путь этот был сложен – приходилось на каждом шагу доказывать то, что ты «заслужила» управлять оркестром, «несмотря на то, что ты женщина». Но Варвара не из робкого десятка, она воспитывалась в семье спортсменов, поэтому добиваться целей – у нее в крови.

К слову, именно музыканты-мужчины первыми разглядели талант Варвары и поддержали ее в стремлении к мечте.

- Мой первый учитель, Станислав Грибков, поверил в меня. Он всячески направлял меня, чтобы я пошла обучаться этому мастерству. Мне удалось перевестись на кафедру дирижирования оперно-симфоническим оркестром, на которой я уже и вышла первый раз к оркестру. Ни за что не забуду тот день! Мечта сбылась! А затем наш главный дирижер и художественный руководитель, народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков пригласил работать в Государственную филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга - ФДМ (оркестр «Таврический» входит в ее состав. – Прим.ред.). Это случилось после одного проекта, где мне удалось себя показать как дирижера хора. Я безумно благодарна ему за такую возможность и доверие. Это, можно сказать, счастливый билет.

Кстати, если бы не дирижирование, то Варвара пошла бы на пилота гражданской авиации. Вот он, размах! Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Кстати, если бы не дирижирование, то Варвара пошла бы на пилота гражданской авиации. Вот он, размах! Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Так Варвара стала первой женщиной-дирижером в ФДМ. Коллектив «Таврического» принял ее отлично: ребята молодые, прогрессивные, понимающие и доброжелательные. Но и спрос с девушки большой – наряду с дирижерами-мужчинами.

- Дирижирование – это большая умственная работа. Ты анализируешь замысел композитора, пропускаешь его через себя, осмысляешь и затем доносишь это знание и это произведение в оркестр и зрительный зал. Для меня это такая загадка - найти подход к оркестру, подсказать, как именно сыграть, чтобы получилась правильная стилистика, фраза, аккорд, чтобы тема прозвучала так, как она задумывалась автором, - говорит Варвара. - Но и в физическом плане это довольно непросто - повести за собой оркестр из, допустим, ста человек. Но и это не невозможно для женщины!

Варваре доверяют и репетиционный процесс, и постановку детских спектаклей, ассистентство в больших фестивалях, запись оркестра на студии, концерты. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

Варваре доверяют и репетиционный процесс, и постановку детских спектаклей, ассистентство в больших фестивалях, запись оркестра на студии, концерты. Фото: личный архив героини/ предоставлено «КП»

- Сегодня практически каждый раз после концертов кто-то из зрителей говорит приятные слова. Например, в прошлом году после выступления в Летнем саду мужчина признался, что приехал сюда из другого города специально, чтобы снова послушать наш оркестр под моим управлением, так как это было впечатляюще. Это очень вдохновляет!

А вдохновляться есть для чего. Впереди у Варвары еще больше фестивалей и новых площадок, а в мечтах - выступить с оркестром в Большом Зале Филармонии, ведь для нее, как и для многих музыкантов, это сокровенный и очень важный зал. И, кто знает, может, в будущем девушка соберет свой оркестр – оркестр имени той, которой когда-то говорили, что «она никогда не станет дирижером оркестра».

Женщины прекрасно справляются со многими профессиями, которые долгое время стереотипно считались «мужскими», уверена Варвара.

Женщины прекрасно справляются со многими профессиями, которые долгое время стереотипно считались «мужскими», уверена Варвара.

Кстати

Первой советской женщиной-дирижером была Вероника Дударова. Ее студенческие годы прошли в Петербурге, а с 1960 по 1989 год она была главным дирижером Московского государственного оркестра, с 1991 по 2009 - художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра России.

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