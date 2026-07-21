Кошелек солдата с монетами XVII века нашли в шведской крепости на Охтинском мысу

В то время нижние чины шведской армии хранили сбережения в медной монете. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

При раскопках крепости Ниеншанц на Охтинском мысу археологи обнаружили 14 монет времен шведского владычества. Ученые Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН полагают, что это содержимое кошелька солдата, потерянного более трехсот лет назад.

Монеты лежали на участке погребенной почвы под Мертвым бастионом. Крепостное укрепление построили в 1660-х годах, и его насыпь законсервировала более ранний слой. В небольшом пространстве археологи нашли 11 шведских медных эре 1627–1629 годов и три серебряные монеты, среди которых редкий эре Карла IX 1611 года.

Монеты, найденные в крепости Ниеншанц. Фото: пресс-служба Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН

- Кошелек принадлежал солдату гарнизона, - считают исследователи. - В то время нижние чины шведской армии хранили сбережения в медной монете. Многометровая толща бастиона защитила их от воздействия времени, поэтому монеты отлично сохранились – для Охтинского мыса это редкость.

Крепость Ниеншанц была захвачена Петром I в 1703 году, после чего на берегах Невы основали Санкт-Петербург. Раскопки на Охтинском мысу продолжаются уже много лет и регулярно приносят ценные находки.

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