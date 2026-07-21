Июль оказался прохладным, но солнечным: Синоптик Колесов рассказал о рекордах погоды в Петербурге

Впереди достаточно солнечная погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июль в Петербурге так и не прогрелся до +30 градусов. Если в прошлом году середина лета была жаркой, то в этом она больше напоминает репетицию осени – прохладно и дождливо. Сегодня, 21 июля, в городе всего +14 градусов, небо затянуто облаками и то и дело проходят дожди. О прошедшей и предстоящей погоде, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Средняя температура за две декады июля составила +19,2 градуса – это чуть выше нормы. Осадков выпало уже 95% от нормы. Зато солнце стало появляться чаще – его продолжительность достигла 70% от месячной нормы.

- Впереди достаточно солнечная погода, так что по итогам месяца солнце превысит норму. Последние годы с высоким показателем солнечных часов – 2021 (132,9 часа), 2014 (124,6) и прошлый (121,6), - написал Колесов в своем telegram-канале.

С 16 по 18 июля солнце светило по 15 часов в день, что довольно редкое явление для хмурого Петербурга. Рекордным стал день 17 июля – 15,9 часа, это максимум для всего века в седьмом месяце. Для сравнения, в прошлом году солнце светило по 15,8 часа три дня подряд, в 2017 году один день тоже показал 15,8 часа.

В истории были дни и с 16-часовой продолжительностью – в 60-е годы прошлого века, и однажды 9 июля 1970 года. Но в этом веке такие показатели фиксируют впервые.

До августа еще чуть больше недели, но чуда от них ждать не стоит. Ожидается, что к выходным лето немного «придет в себя»: дожди прекратятся, а воздух станет теплым. Но затем осадки снова закроют все солнце.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max