Наземное метро задумали создать в Петербурге

Пассажиры смогут пользоваться картой «Подорожник» и получать скидку при пересадке с электрички на метро. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга планируют создать в городе наземное метро. Об этом заявил председатель комитета по транспорту Денис Минкин. По его словам, первый шаг к этому уже сделан – в городе запустили тактовое движение электричек по пяти направлениям. В апреле 2026 года добавился маршрут Балтийский вокзал – Гатчина.

- Следующий этап – внедрение единого билета. Пассажиры смогут пользоваться картой «Подорожник» и получать скидку при пересадке с электрички на метро и обратно, - анонсировал Минкин.

В ноябре 2025 года городской парламент принял закон о фиксированном тарифе на проезд по железной дороге в пределах Петербурга, что должно помочь создать транспортную сеть городских электричек. По расчетам, она сможет перевозить около 180 млн пассажиров в год.

Наземное метро – это проект, который позволит разгрузить подземку и сделать пригородные поезда частью городской транспортной системы. Пассажиры смогут быстрее и дешевле добираться до разных районов города.

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