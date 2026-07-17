Данила Козловский вернулся на сцену МДТ после трехлетнего перерыва

Три года артист не выступал на сцене петербургского театра. Фото: соцсети Данилы Козловского

За Данила Козловский вновь вышел на сцену Малого драматического театра – Театра Европы в Петербурге после трехлетнего перерыва. Первым спектаклем после возвращения стал «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова, который показали 16 июля.

Козловский вновь исполнил роль купца Ермолая Лопахина, которую играет с 2014 года. Вместе с ним на сцену вышли Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт и другие артисты труппы. Постановка Льва Додина прошла при полном зале.

После спектакля зрители устроили артистам продолжительные овации. В социальных сетях петербуржцы делились впечатлениями, называя вечер долгожданным. Многие отметили, что были рады снова увидеть на сцене МДТ Данилу Козловского и Ксению Раппопорт.

Фото с актерами после спектакля опубликовала директор PR-агентства Наталья Плеханова.

- Дружеское. Любимое. Летнее. Фантастические люди, любовь, - подписала она снимок.

Наталья Плеханова, Данила Козловский и Ксения Раппопорт. Фото: соцсети Натальи Плехановой

Козловский практически исчез из публичного пространства в 2022 году. Тогда после общественного конфликта актер взял творческий отпуск в МДТ, перестал выходить на театральную сцену и значительно сократил количество кинопроектов. Так, в фильме «Летучий корабль», вышедшем в 2024 году, его имя даже не указали в титрах.

Во время паузы артист занимался другими проектами. Он создал моноспектакль «Frank», с которым гастролировал за рубежом, а затем начал показывать его и в России. В 2025 году Козловский снялся в сериале «Бар “Один звонок”», а в этом году вернулся и в кино, появившись в фильме «Уволить Жору» и сериале «Первая ракетка». Кроме того, сейчас в производстве находятся еще две картины с его участием.

Следующий выход Данилы Козловского на сцену МДТ запланирован уже на 22 июля. Он сыграет главную роль в «Гамлете», где его партнерами вновь станут Елизавета Боярская и Ксения Раппопорт. Билеты на спектакль были полностью распроданы за несколько недель до показа.

При этом в афише МДТ на сентябрь спектаклей с участием Козловского пока нет.

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