Или башни, или статус: Разбираемся, что грозит Петербургу после инспекции ЮНЕСКО

Новые башни планируют построить к 2033 году. фото: Kettle Collective

Жителям Северной столицы, не равнодушным к судьбе исторического наследия, надавили на болевую точку: ЮНЕСКО опубликовало отчет о миссии, которая работала в городе на Неве в начале 2026 года и изучала, что происходит с историческим центром, находящимся в списке всемирного наследия. В документе было отмечено несколько спорных объектов, в том числе и будущие небоскребы в Лахте, а также прозвучала фраза, что центр Петербурга может быть перемещен из почетного списка в другой - реестр объектов, находящихся под угрозой.

«Если предложения по строительству двух дополнительных башен высотой 555 и 703 метра будут реализованы, это составит установленную опасность для ВУЦ (выдающаяся универсальная ценность. - Прим. ред.) объекта и оправдает внесение объекта в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. ЮНЕСКО настоятельно призывает не утверждать ни предложение по «Лахта Центру - 2», ни предложение по «Лахта Центру - 3».

По словам архитектурного критика Марии Элькиной, которая изучила отчет ЮНЕСКО, выводы комиссии нужно перевести с бюрократического языка на человеческий.

- В документе не сказано, что башни плохо повлияют на город, - подчеркивает эксперт. - ЮНЕСКО говорит: мы до конца не оценили проект, но если разрешение на строительство будет выдано до нашей оценки, мы включим город в список наследия под угрозой. ЮНЕСКО выводов о влиянии башен на город не сделало, потому что когда миссия была в Северной столице, она не была допущена на строительную площадку. Я думаю, все это больше бюрократия, ведь по поводу первой башни в Лахте никто официально так и не сказал, что она плохо влияет на историческую ткань Петербурга.

Так может измениться линия горизонта в Петербурге. фото: Kettle Collective

Напомним, центр города на Неве оказался в списке всемирного наследия в 1990 году. В тревожном списке объектов, находящихся под угрозой, который замаячил Северной столице, 54 объекта. Среди них исторический центр Вены, который включили по той же причине - высотная застройка. Урбанист Владимир Федоров напомнил, что уже были прецеденты, когда европейские города теряли статус наследия.

- Это очередное китайское предупреждение, - считает Федоров. - Список объектов под угрозой - понятая вещь, в нем находится и Вена, и Иерусалим. Это предпоследняя ступень перед исключением. Кстати, из списка ЮНЕСКО ранее исключи Дрезден из-за нового моста и Ливерпуль из-за стадиона. С другой стороны, мы что до 1990-го не гордились городом на Неве? Наш исторический центр - это огромное пространство, и удержать его в нынешнем виде и ничего не строить очень сложно. Это место, где живут миллионы людей, без развития и стройки нельзя.

Что будет с этой историей дальше? ЮНЕСКО рассмотрит отчет и официально выскажется по поводу Петербурга только в 2027 году. В Смольном уже заявили, что не будут комментировать вопрос до официального решения международной организации.

А ЧТО ЕЩЕ?

В отчете ЮНЕСКО фигурируют не только башни в Лахте. Эксперты изучали еще несколько проектов, причем не только спорных, но и однозначно позитивных. Например, миссия отметила реставрацию объектов в Царском Селе и Новой Голландии. В негативном контексте звучали проекты Судебного квартала, Большого Смоленского моста, дворца бракосочетаний на берегу Невы, огромной колокольни Смольного собора, а также проекта реставрации Конюшенного ведомства.

К первой башне горожане уже привыкли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Марии Элькиной, куда более важные выводы касаются не башен или других объектов, а городской практики по сохранению наследия в целом.

- Самое важное, о чем пишет ЮНЕСКО, что у нас недостаточно выстроена градостроительная политика для такого памятника архитектуры, - отмечает эксперт.

ВОПРОС - РЕБРОМ

ЧТО ДАЕТ СТАТУС ОБЪЕКТА МИРОВОГО НАСЛЕДИЯ?

Включение в список уникальных объектов, безусловно, предмет гордости. Этот статус не дает городу напрямую дополнительных денег на сохранение исторических объектов и не оказывает влияние на правила и законы в этой области, однако, по словам архитектурного критика Марии Элькиной, ценность у данного статуса есть, и лишаться его не нужно:

- Статус памятника всемирного наследия везет к нам огромное количество туристов, в том числе из Китая. Для среднего человека это знак того, что сюда нужно приехать. При этом я не вижу катастрофы, если мы окажемся в списке объектов под угрозой. Скорее, наоборот, это только подстегнет поток туристов.

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