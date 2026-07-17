Инфляция в Петербурге ускорилась до 5,4%

Главная причина – резкий скачок цен на тепличные овощи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года потребительские цены в Петербурге выросли на 0,83% по сравнению с маем. Согласно данным Росстата, годовая инфляция в городе достигла 5,4%.

- Это выше, чем было раньше, но все еще ниже общероссийского показателя – по стране он составил 6,02%, - сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Больше всего подорожали продукты. Непродовольственные товары выросли в цене умеренно, а услуги подскочили значительно. При этом за год именно услуги и непродовольственные товары дорожали быстрее, чем вся потребительская корзина в среднем.

По России в целом инфляция тоже ускорилась. Главная причина – резкий скачок цен на тепличные овощи, которые весной стоили аномально дешево. Теперь они вернулись к обычным значениям. Также на динамику повлияли рост цен на топливо, услуги связи и некоторые продукты.

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