Острая кишечная инфекция стала причиной госпитализации юнармейцев в Петербурге

Сейчас специалисты Роспотребнадзора ищут источник инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Юнармия» госпитализировали в больницу. Днем ребята принимали участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», а когда подростки ехали домой, им стало плохо. Это случилось на платформе станции метро «Пионерская» 16 июля, куда сотрудники подземки смогли оперативно вызвать скорую помочь.

Спустя сутки после ЧП, Роспотребнадзор объявил причину плохого самочувствия юнармейцев. ею стала острая кишечная инфекция.

- Дети госпитализированы в лечебные учреждения города. Проводится лабораторное обследование, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инфекция подтвердилась у четверых детей. Сейчас на территории ХКО «Хутор «Приморский», где проводились игры, проводится проверка. Специалисты Роспотребнадзора обследуют сотрудников, взяли пробы воды и пищи. Планируется провести дезинфекцию.

Тем временем следователи начали проверку инцидента.