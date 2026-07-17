Из Петербурга в Абхазию запустили прямые рейсы

Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург и Сухум – столицу Абхазии – связали прямые рейсы. Теперь добраться до Черноморского побережья можно без пересадок. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Северной столицы.

- Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Время в пути – 4 часа 35 минут. Обратные вылеты отправляются по такому же расписанию, - рассказали в пресс-службе Пулково. Сейчас рейсами между Петербургом и Абхазией занимается лишь один перевозчик.

Первый самолет вылетел из Пулково 17 июля и оказался полностью заполненным. Пассажиров на борту угощали абхазским деликатесом – цукатами из кумквата.

В летнем расписании также доступны рейсы в Казань, Сочи, Махачкалу, Уфу, Оренбург, Орск, Калининград, Омск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Тюмень, Магнитогорск и Ижевск. Билеты можно купить в авиакассах.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max