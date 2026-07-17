Пять ладожских нерп вернулись в дикую природу после реабилитации

Выпуск прошел при благоприятной погоде и спокойной воде. Фото: t.me/VDKSPB

Пять самцов ладожской кольчатой нерпы, которых весной нашли истощенными и едва живыми, вернулись в естественную среду обитания. Выпускной у животных состоялся 17 июля на западном берегу Ладожского озера.

- Несколько месяцев они провели в Центре спасения морских млекопитающих, который работает в Репино, - рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал».

Когда нерпят доставили в центр, каждый весил всего от 5 до 6,5 килограмма. С таким весом животные не могли ни охотиться, ни сохранять тепло в холодной воде, поэтому без помощи специалистов шансов выжить у них практически не было. За время реабилитации нерпы окрепли, набрали вес до 13–15 килограммов, научились самостоятельно добывать рыбу и полностью отвыкли от человека.

Выпуск прошел при благоприятной погоде и спокойной воде. Все пять животных уверенно ушли в Ладогу, не проявляя страха перед открытым пространством.

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