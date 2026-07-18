Соболев с шампанским и грустный Глушенков: что случилось в победной раздевалке «Зенита»

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок. Фото: Антон РАТНИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

БИТВА НА ВОЛГЕ

Матч в Нижнем Новгороде назвали «Битва на Волге». Название подходящее: встречались два старых соперника, болельщики которых друг друга недолюбливают. Но у зенитовцев был весомый аргумент, позволявший смотреть на «Спартак» как бы свысока. «Зенит» подошел к этому матчу в статусе 9-кратного обладателя трофея. У москвичей же в музее хранился всего лишь один такой приз – его они добыли в далеко уже 2017-м.

Учитывая, что от Москвы до Нижнего примерно пять с половиной часов неспешного хода на автомобиле, из столицы на матч приехало очень много болельщиков «Спартака». Зенитовцев тоже было немало: шесть автобусов, целый специальный поезд с плацкартными вагонами, самолеты, автомобили. Немало, но все же раза в четыре меньше спартаковцев.

Российский футбольный Союз, как организатор матча, постарался на славу. Внимание к Суперкубку подогревали несколько дней. Кубок презентовали Глушенков, Кержаков, где-то поблизости обитали Радимов, Мостовой – последний, кстати, выносил трофей перед матчем в подходящем ему образе Царя.

Матч выдался напряженным. Фото: ФК «Зенит»

ЛЕТНИЙ ФУТБОЛ

Впрочем, главными действующими лицами были, конечно, футболисты. «Зенит» начал в составе, которым примерно заканчивал прошлый сезон. «Спартак» тоже решил продемонстрировать привычную по матчам с чемпионом тактику: играем без нападающих.

Лучше в первом тайме получалось у «Спартака». Примерно в его середине, когда на чемпионате мира обычно объявляют hydration brake, красно-белые убежали в контратаку, Барко ударил, Мартинс добил. «Спартак» повел. Стало грустно. Потому что игры у «Зенита» особой не было. Семак тут же сделал кое-какие перестановки, Глушенков, например, перешел направо. Стало поострее.

Но не сильно острее.

Начало второго тайма и вовсе получилось для болельщиков «Зенита» валидольным. То есть «Зенит» вполне мог пропустить гол. И даже два. Но спасал Адамов. Семак, как опытный полководец, продолжил делать и делать замены. «Зенит» давил, как это обычно бывает в таких случаях. Вышел новичок Филипе Аугусто. Но он упустил шанс, ударил головой выше ворот после идеального навес Вендела.

Команда ликовала после финального свистка. Фото: Антон РАТНИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

СОБОЛЕВ ПРОТИВ ВСЕХ

Уже началось компенсированное время. Где-то там маячила победы «Спартака» - и тут судьи назначили пенальти. Спартаковская трибуна, конечно возмущалась. Зенитовская радовалась. К мячу пошел Соболев. Как мы помним по концовке прошлого сезона, бить пенальти у него получается хорошо. И он это сделал. А потом побежал праздновать к трибуне с красно-белыми. В Соболева полетели бутылки с водой, едва не началась стычка на поле. Страсти погасили. А там уже и свисток.

В Суперкубке нет дополнительного времени. Поэтому команды сразу пошли бить пенальти. У «Зенита» промахнулся один Мостовой. А у «Спартака» таких игроков было сразу двое. Адамов тащил, как лев. Последний пенальти пошел бить, сами понимаете, кто. Соболев опять пенальти забил. К болельщикам тут неожиданно пришло осознание: переход этого человека в «Зенит» был провидческим.

Фанаты «Зенита» приехали в Нижний Новгород посмотреть матч. Фото: Антон РАТНИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГЕРОИ И ДРУГИЕ ЛИЦА

В победной раздевалке настроение не у всех было очень веселым. Глушенков сидел, повесив нос. У него игра действительно не получилось. А ведь два года назад именно он принес «Зениту» такой же трофей в матче с «Краснодаром». В этот раз героем был Соболев, который вместе с детьми весело приплясывал у столика. Вендел и Барриос охотно обливали всех шампанским. А те, кто на поле в этот день не вышел, смотрели на происходящее с некоторой даже грустью.

Так в России начался новый футбольный сезон. В нем противостояние «Зенита» и «Спартака» должно стать еще ярче.

СКАЗАНО

Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит»:

- Много нервов, борьбы, эмоций, тяжелый матч, в котором не все получалось в плане качества игры. Рад, что сегодня смогли победить, вернули должок за поражение по пенальти в Кубке России. Рад, что команда радовалась и проявила столько эмоций, которые показывают то, что ребята голодные до побед.

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