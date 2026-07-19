Умер Сергей Шолохов телеведущий и соавтор мема «Ленин - гриб»

Сергей Шолохов умер на 68 году жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Скончался телевизионный ведущий Сергей Шолохов. Об этом сообщил его пасынок, музыкант Всеволод Москвин.

- С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова, - написал Москвин на своей странице в соцсети.

Как сообщила телеведущая Ника Стрижак, последние годы Шолохов переживал уход своей супруги.

- Очень жаль. После ухода жены, Тани Москвиной, он сдавал на глазах. А ведь ему всего 67, - сообщила она.

Сергей Шолохов родился в Ленинграде. Закончил филологический факультет ЛГУ, после этого начал работать на телевидении. В конце 80-х вел популярную программу «Пятое колесо». Самым знаменитым стал выпуск с музыкантов Сергеем Курехиным, в котором ведущий и спикер пытались научно обосновать, что Ленин является грибом. Эта телевизионная мистификация, вызвавшая большой резонанс в момент выхода, популярна до сих пор. После этого Шолохов запустил на федеральном ТВ культурологическую передачу «Тихий дом», затем Шолохов возглавлял представительство телеканала «Культура» в Петербурге.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

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