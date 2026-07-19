«Мама сказала, иди-ка ты на завод»: Блогер снимает смешные ролики о заводчанах и собирает миллионы просмотров

Иван стал популярным блогером. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

От этих роликов буквально пахнет солидолом и металлической стружкой. 27-летний токарь Иван Черкашин снимает короткие скетчи, густо присыпанные крепкими мужскими выражениями и народной мудростью. Ролики про работу на заводе и правильное отношение к труду набирают миллионы просмотров. «Комсомольская правда в Петербурге» побывала в цеху, где трудится Ванек Заводной, как он себя называет.

ПЯТЬ ТОНН РУДЫ ЗА СМЕНУ

- Я настоящий токарь, - говорит парень. - Изначально был хоккеистом, но не заиграл - хотел стать тренером. В Восточном Казахстане, где я тогда жил, зарплата у тренера была 6 тысяч рублей. Мама сказала: «Иди-ка ты на завод». Мне попался классный наставник, Как он точил детали! У него сталь блестела, как стекло.

Блогер показывает свою работу - небольшое предприятие, где собирают оборудование для тестирования трубопровода - от газового и нефтяного до водоснабжения. На заводе трудится еще человек сорок. До 15:00 Ваня точит детали на станке, потом снимает ролики для блога.

- Если втухаем по работе (много задач. - Прим. ред.), могу поточить и подольше, - говорит парень.

Это место, где начальство не против предоставить цеха в качестве декорации, блогер искал долго.

Иван сменил несколько профессий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я сменил несколько профессий: дробильщик, машинист питателя, машинист насосных установок, стропальщик, - говорит Иван. - Самая тяжелая работа на питателе - это лента, по которой идет руда. Если что-то пойдет не так и руда просыпется, караул. За час проходит 200 тонн, а за три минуты, пока сыпало мимо, на земле может оказаться 5 тонн. Все это надо закидать обратно за смену.

Иван снимает видео с 2020 года. Популярность пришла только после того, как он переехал в Петербург в 2024-м и начал снимать про заводскую жизнь, но блог оказал медвежью услугу.

- Я работал на большом заводе, снимал видео возле станков 1939 года. Начальство это увидело и одним днем меня уволило, - рассказывает Иван. - Так началось мое путешествие по предприятиям. Звоню: «Токарь нужен?» Прихожу на собеседование, а мне говорят: «Прикольные видосы снимаешь, но к нам нельзя». И так восемь собеседований подряд.

НАШ СЛОНЯРА

О чем снимает Иван? Его контент - короткие ролики от лица работника по прозвищу Деревенский. Он то не стесняясь в выражениях требует, чтобы работягам зарплату выплатили раньше, чем офисному планктону, то отчитывает начальство, что отказалось брать на работу женщину-сварщицу. Неожиданно для себя парень стал амбассадором рабочих профессий. Недавно он подсчитал комментарии, в которых люди писали, что пошли на завод под влиянием этих скетчей. Получилось три тысячи.

- Я просто по кайфу снимал на заводе, не преследуя никакую цель. Люди сами выбрали, говорят: «Вот теперь он наш слоняра, человек от народа» и тому подобное, - улыбается Иван. - Я нормально отношусь к офисным работникам, неважно, какой ты воротничок - белый или синий, если зарабатываешь честно. А вот инфоцыган, успешный успех, терпеть не могу. Если ты миллионер, зачем продаешь свои курсы? Обучи людей бесплатно! Все эти коучи уже надоели - обычные люди живут обычную жизнь, а не гламурную.

До обеда парень точит детали, после - снимает ролики. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иван Заводной уверяет, что может не работать и жить только с доходов блога, но бросать завод не хочет. Недавно парню предлагали 12 миллионов за рекламу казино, но он отказался.

- Я хотел бы ездить по разным заводам, чтобы поработать и показать людям, что там тоже интересно. Если кто-то сомневается, стоит ли идти в работяги, надо идти и пробовать! Никто не осудит, если тебе не понравилось производство. У тебя еще вся жизнь впереди, полгода поработал, не понравилось - выбрал другую профессию. Я видел таких людей, которым профессия не нравится. Ходит на работе, всем настроение портит, - рассказывает Иван.

Черкашин живет, наверное, в самом народном районе - Девяткино, что в пригороде Петербурга. Сначала в Северную столицу приехал сам, потом перевез жену. В свободное от съемок и завода время пара ходит по музеям. Есть у блогера мечта, связанная со… спортом.

- Хочу построить за свой счет хоккейный модуль. Это спорт дорогой, не все родители могут позволить себе купить детям снаряжение, поэтому хотелось бы построить корт, чтобы дети занимались, - говорит парень. - В идеале еще и свою детскую команду создать, но это уже совсем заоблачно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Предлагали уехать в Японию

Несколько недель назад Иван попал в неприятную ситуацию с миграционной службой. Парень выезжал на родину, чтобы обновить миграционную карту, но по какой-то причине его не внесли в базу, после этого он попал в реестр контролируемых лиц. Это привело к блокировке счетов и могло грозить депортацией. После того как блогер рассказал о ситуации, проблему исправили, а МВД взяло решение вопроса на контроль.

- Сейчас все эти проблемы решены, скоро будут делать ВНЖ, потом гражданство, - говорит Иван. - Когда все только произошло, меня тут же стали звать в Финляндию, Канаду, даже Японию, но я приехал жить и работать в России и хочу тут остаться. Меня позвали в Госдуму. Встречусь с несколькими депутатами, чтобы урегулировать вопросики. Возможно, какие-то ошибки в целом получится исправить.

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