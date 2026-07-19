«Это нужно было сделать давно»: В Петербурге ликвидируют фонд памяти Виктора Цоя

Памятник Цою установили в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице начался процесс ликвидации общественной организации Фонд памяти Виктора Цоя. По данным сервиса Rusprofile, статус организации изменен с действующей на «в процесс ликвидации». Информацию о ликвидации фонда «КП-Петербург» подтвердила бывший учредитель фонда Светлана Власова.

- Действительно начался процесс ликвидации, - сообщила она. – Это нужно было сделать уже давно. Фонд создавался с единственной целью – установки памятника Виктору Цою. Это было сделано несколько лет назад. С тех пор никаких новых задач у фонда не появилось.

Отметим, памятник рок-музыканту недалеко от станции метро «Проспект Ветеранов» появился в 2020 году. Работа по его созданию и установке длилась почти 10 лет. Это была последняя воля матери Цоя, которая хотела увидеть памятник своему сыну. Памятник представляет собой стоящую фигуру музыканта с гитарой в руке. Скульптор повторил образ Цоя в момент выступления на концерте. Высота монумента составляет чуть больше 4 метров, самой фигуры – 3 метра. Надпись на памятнике стилизована под почерк Виктора Цоя.