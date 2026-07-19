Власти Петербурга потратят почти 70 млрд на трамвайные и троллейбусные перевозки

Смольный потратит на электротранспорт около 70 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по госзаказу Смольного объявил две закупки на выполнение перевозок электрическим транспортом в северной столице. По данным портала госзакупок, на оплату перевозок троллейбусами до 2028 года город готов выделить более 26 млрд рублей. За эту сумму должны будут функционировать чуть более 40 маршрутов.

- Троллейбусы должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации, системами видеонаблюдения и видеорегистрации, терминалами оплаты проезда, оборудованием контроля бодрствования водителя и обеспечения приоритетного проезда, - говорится в описании закупки.

Перевозки трамваем по 43 маршрутам обойдутся городу почти в два раза дороже – начальная цена закупки – 44 млрд рублей. Смольный принимает заявки от желающих принять участие в аукционе до 30 июля.

Отметим, после транспортной реформы в Петербурге изменилась система организации перевозок. Смольный заранее оплачивает перевозчикам так называемую транспортную работу: оплачивается каждый рейс и каждый километр. После этого город сам продает билеты пассажирам, чем частично компенсирует затраты.

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