Первый по беспилотным технологиям

Гонки дронов проходят в Петербурге. Фото: Смольный.

В Петербурге на стадионе «Петровский» стартовал всероссийский фестиваль дронов «Победа». Это первое крупное соревнование по гонкам беспилотников в 2026 году. На старт вышли сильнейшие спортсмены из регионов России. Пилоты FPV-дронов будут соревноваться в скорости, точности и мастерстве управления квадрокоптерами. В этом году организаторы изменили формат гонок: на старт будут выходить по восемь дронов (вместо четырех), что добавит соревнованиям зрелищности. Масштабный фестиваль дронов проходит в Петербурге не случайно. Северная столица – безусловный лидер в стране по разработке и внедрению передовых технологий, в том числе в областях БПЛА, искусственного интеллекта и др.

- Петербург – один из главных лидеров разработки и производства и подготовки кадров для беспилотных систем. Мы готовим профессионалов со студенческой скамьи. Гонки дронов дают возможность профессионалам показать свое мастерство, а начинающим специалистам получить опыт и практику, – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сегодня в городе подготовку кадров для беспилотных авиационных систем ведут 24 вуза по программам высшего и среднего профессионального образования. В прошлом году по ним обучались более 40 тысяч студентов.

- Поддержка компаний, занимающихся разработкой, производством и внедрением беспилотных и автономных систем - один из приоритетов правительства Санкт Петербурга, - отмечал ранее градоначальник. - Треть всех беспилотников российского производства выпускается в Северной столице. Город играет ключевую роль в реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного главой государства. Уже сегодня в Петербурге воздушные и наземные беспилотники помогают контролировать состояние инженерных сетей и экологическую ситуацию. Создаются необходимые правовые предпосылки для движения беспилотных транспортных средств. Петербург подходит к развитию современных технологий комплексно: от школьной скамьи до научных центров и производственных линий. В системе образования сделан акцент на математические классы, детям дают возможность познакомиться с новыми технологиями и сделать первые шаги в областях искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных авиационных систем. В городе создана сеть центров цифрового образования «ИнфинITи», где одним из основных направлений являются новые технологии. В сотрудничестве с ведущим петербургским разработчиком авиационных беспилотников компанией «Радар ммс» идет проектирование нового учебно-производственного корпуса Политехнического колледжа городского хозяйства в Приморском районе, на базе которого будут готовится новые кадры для отрасли. Город поддерживает и производителей. Так Технопарк Санкт Петербурга получил статус Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем. На базе Технопарка развитием беспилотной темы занимаются уже более 70 компаний-резидентов. На площадке «Новоорловская» особой экономической зоны Санкт Петербург строится новый комплекс для развития беспилотной отрасли. За этими успехами стоит кропотливая работа, в том числе и законотворческая. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва планомерно перевели городскую политику в области поддержки науки и инноваций в практическую плоскость. Как рассказал депутат ЗакСа Всеволод Беликов, в городе действуют как тактические меры поддержки инновационных предприятий например, гранты и субсидии, консультационная поддержка в структурах, созданных правительством Санкт-Петербурга, так и стратегические программы. - Мы сформировали перед собой задачу по поддержке формирования спроса на инновационную продукцию, - говорит депутат. - В рамках программы «10 приоритетов развития Петербурга» мы приняли решение, которое законно закреплено об увеличении расходов бюджета Петербурга на инновации вдвое до 2030 года. Важна и кадровая составляющая. Кадры нужно готовить со школьной скамьи, поэтому в ближайшее время будет завершено формирование детских технопарков, которых планируется открыть до 30. В них можно будет изучать инновации, робототехнику, беспилотные системы и многое другое. За последние годы в депутаты внесли изменения в ряд важных документов, формирующих городскую политику в области развития современных технологий. Особое внимание уделяется поддержке малых технологических компаний, которых в Петербурге насчитывается уже 570. Их суммарная выручка оценивается в более 110 млрд рублей. Как отметил депутат ЗакСа Денис Четырбок, за последний созыв петербургский парламент значительно усилил технологический курс города на законодательном уровне. - Так, например, совместно с коллегами мы разработали поправки в Стратегию социально-экономического развития города до 2035 — теперь в документе закреплено такое важное направление, как роботизация процессов производства и управления. Помимо этого, мы приняли несколько десятков важных законов в этой области. В частности, законы о поддержке научных исследований и разработок в области технологий искусственного интеллекта, об интеграции образования, науки и производства, а также усовершенствовали закон об основах научно-технической политики нашего города. Это позволяет не только формулировать приоритеты, но и напрямую поддерживать передовые технологии, превращая разработки в действующие механизмы развития, - сказал он. Политика Петербурга направлена на то, чтобы город и дальше оставался передовым регионом в области разработки и применения инновационных технологий.