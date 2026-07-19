Умер Андрей Бурлака, музыкальный журналист и продюсер

Андрей Бурлака умер в Петербурге. Фото: соцсети.

В Петербурге скончался журналист и музыкальный продюсер Андрей Бурлака. Об этом сообщили близкие на его личной странице в соцсети.

- Андрей Петрович Бурлака умер сегодня в 5 часов утра, - сообщили друзья.

Перед этим на странице появилось несколько постов от имени журналиста. В них сообщалось, что Бурлака находится в больнице. Родные ставят ему музыку и читают добрые комментарии от подписчиков.

- Андрей Петрович находится в больнице. Семья держит ситуацию на контроле. Убедительная просьба не разыскивать, не тревожить Андрея и членов его семьи, не разгонять ненужную панику и суету, - писали на странице журналиста в мае этого года.

Бурлака принимал активное участие в работе ленинградского Рок-клуба, был издателем музыкальных журналов и сайтов. В качестве продюсера выпустил несколько десятков пластинок. Участвовал в организации концертов и рок-фестивалей. Журналисту было 70 лет.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», в ночь на 18 июля стало известно о смерти известного телеведущего Сергея Шолохова.

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