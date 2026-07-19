Тысячи фанатов пришли на могилу Михаила Горшенева. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

19 июля на Богословском кладбище в Петербурге всегда людно. В этот день сюда приходят фанаты панк-рока и группы «Король и шут». Поклонники хотят почтить память сооснователя группы Михаила Горшенева. Как передает корреспондент «КП-Петербург», к могиле Гошка пришли тысячи фанатов.

Фанаты поют песни. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поток идет с самого утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Люди подходили с самого утра, кто-то немного постоял, отдал дань уважения и ушел, а кто-то остался не несколько часов, - рассказал корреспондент «КП».

Среди поклонников много молодежи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поклонники несут на могилу Горшенева цветы, его портреты, сигареты и т.п. Традиционно фанаты поют его песни. Однако, не всем такие тусовки нравятся. После таких посиделок на кладбище остаются мусор, бутылки и банки из-под алкоголя. Несколько лет назад у могилы Горшенева даже установили урну для мусора, которая почти всегда заполнена доверху.

Не все фанаты относятся с уважением к могилам по соседству. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А недавно тут установили видеонаблюдение, чтобы следить за порядком, когда фанаты приходят поклониться могиле кумира. Кстати, совсем рядом находится могила Виктора Цоя, которая так же собирает толпы поклонников в день рождения и гибели звезды.

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