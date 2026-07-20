«Облачно и ветрено»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 20 июля

В Петербурге ожидается северный ветер. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июля в Петербурге погоду определит циклон, который перемещается в направлении Прибалтики с северо-восточной стороны. Облачность закроет небо над городом и областью, а ветер усилится. Однако вероятность осадков будет низкой, за исключением южных районов, где местами возможны дожди. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Северные ветра не позволят температуре подняться выше климатической нормы. Воздух в Петербурге прогреется до +19…+21°, в Ленинградской области ожидается +16…+21°, а на юге региона - до +24°. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с, - рассказал Леус.

Атмосферное давление останется стабильным и будет колебаться в пределах нормы - около 760 мм рт. ст.

Во вторник в городе ожидаются небольшие дожди. Ночью температура опустится до +12…+14°, а днем поднимется до +15…+17°.

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