Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2026 5:30

«Облачно и ветрено»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 20 июля

Облачно и +21 градус ожидают в Петербурге 20 июля
Маргарита СУРИНА
В Петербурге ожидается северный ветер.

В Петербурге ожидается северный ветер.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июля в Петербурге погоду определит циклон, который перемещается в направлении Прибалтики с северо-восточной стороны. Облачность закроет небо над городом и областью, а ветер усилится. Однако вероятность осадков будет низкой, за исключением южных районов, где местами возможны дожди. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Северные ветра не позволят температуре подняться выше климатической нормы. Воздух в Петербурге прогреется до +19…+21°, в Ленинградской области ожидается +16…+21°, а на юге региона - до +24°. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с, - рассказал Леус.

Атмосферное давление останется стабильным и будет колебаться в пределах нормы - около 760 мм рт. ст.

Во вторник в городе ожидаются небольшие дожди. Ночью температура опустится до +12…+14°, а днем поднимется до +15…+17°.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max