Черника поспела в лесах Ленобласти. Фото: https://max.ru/drozdenko_au_lo

Ленобласть славится своими живописными лесами, в которых можно найти не только умиротворение и красоту природы, но и обильные урожаи ягод. Одним из самых популярных лесных лакомств является черника. В регионе уже стартовал сезон сбора этой лесной сладкой ягоды. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Также черникой лакомятся медведи и волки. Фото: https://max.ru/drozdenko_au_lo

- Черника может жить до ста лет, медленно распространяясь по лесу с помощью своих корневищ. Это делает ее одним из самых устойчивых и долгоживущих растений в лесу. Интересно, что куст черники может «помнить» предыдущие поколения сборщиков ягод, - рассказал Дрозденко.

С одного гектара можно собрать около 860 кило черники. Фото: https://max.ru/drozdenko_au_lo

Помимо обычной, встречается и белая черника - редкий альбинос, лишенный синего пигмента. Вкус у нее такой же, но цвет особенный. Найти такую ягоду - большая удача для внимательного человека.

С одного гектара можно собрать 860 килограммов черники, а в масштабах всей России - два миллиона тонн. Лес щедр, и этого урожая хватает не только людям, но и лесным соседям - медведям и волкам, которые тоже знают, когда наступает черничная пора, и приходят полакомиться.

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