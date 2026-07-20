Китайский ансамбль поёт Катюшу. Фото: Алексей АФАНАСЬЕВ.

16 июля исполнилось 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. К этой дате в Петербурге прошел необычный флешмоб: иностранные студенты исполнили «Катюшу» на двух языках - русском и китайском.

Вокальный ансамбль «От сердца к сердцу» РГПУ имени А. И. Герцена записал видеоверсию легендарной песни, которая стала символом народной дипломатии. Режиссеры выбрали для съемок неслучайные локации: Музей-усадьбу Г. Р. Державина (филиал Всероссийского музея А. С. Пушкина) и зал «Беседы любителей русского слова» - место, где когда-то встречались поэты и писатели, обсуждая судьбы русского языка и литературы. Атмосферу дополнил усадебный сад, где студенты пели уже на открытом воздухе.Ансамбль «От сердца к сердцу» существует при Герценовском университете много лет. Руководит им заслуженный работник культуры России Татьяна Смелкова. Инициатором флешмоба стало издание «Петербургский дневник».

В Петербурге исполнили «Катюшу» на китайском языке Авторы видео: Алексей Афанасьев, Максим Ткачев, Евгений Юзвик

- 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - важный рубеж для наших стран. Мы рады быть частью этого пути. Мы уже заключили соглашения с китайскими информационными партнёрами, и это только начало. В китайской социальной сети мы пишем о Петербурге для жителей Китая, а о Китае - для петербуржцев. Перед Китайским Новым годом мы организовали в Линейном парке фотовыставку «Мост в Китай» с кадрами Шанхая, Гуанчжоу, Иу и Ханьчжоу, - рассказал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан 16 июля 2001 года в Москве. Документ стал основой стратегического партнёрства двух стран и определил вектор их взаимодействия на десятилетия вперёд.