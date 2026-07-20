Определены финалисты премии в сфере коммуникаций

Церемония награждения. Фото предоставлено организатором.

Оргкомитет российской премии LOUD PR 2026 подвел итоги отборочного этапа VI сезона. Всего на премию было подано 157 заявок в 18 номинациях. Наибольший интерес вызвали категории: «4Future: студенческий проект/мероприятие» (17 проектов), «EventIdea: PR в ивентах» (15), «IntegratedMarPR: интегрированные коммуникации» (14), а также «OutOfBox: креативная идея для PR» и «WorldLover: лучший социальный проект бизнеса» (по 13 заявок).

География участников охватывает Москву и Санкт-Петербург, Мурманск, Самару, Томск, Красноярск, Новосибирск, Свердловскую область, Якутию и другие регионы. Среди подавших заявки — рекламные, digital и PR-агентства, благотворительные и социальные проекты, государственные и коммерческие организации, а также частные специалисты и студенты.

Члены жюри отметили высокий уровень представленных кейсов. В шорт-лист в каждой номинации вошли топ-5 проектов по сумме баллов. В некоторых категориях из-за равенства оценок в финальный список попали по 6 проектов, а в студенческой номинации — семь.

27 июля состоятся открытые защиты шорт-листа, по итогам которых определят обладателей 1, 2 и 3 мест в каждой номинации. Также жюри присудит специальные призы и гран-при.

Шорт-лист:

4Future: студенческий проект/мероприятие

НИУ ВШЭ СПб (Коллаборация НИУ ВШЭ и Молодежного театра на Фонтанке)

СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Брендинг лимонада Bencher: «За вашим столом – на своем месте»)

СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Корпоративная коммуникационная стратегия компании «Росатома», рассчитанная на аудиторию молодежи в возрасте 18–24 лет)

СЗИУ РАНХиГС (Коммуникационная стратегия для «Зеркальной комнаты Анны Павловой» (ArtsSquareGallery)

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («ВРЕМЯ ВМЕСТЕ»)

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («Эмоции вместо бюджета: продвижение локального бизнеса на примере фитнес-студии «Физкультура»)

СПБГУПТД (Производственное исскуссвто) «ЭХО АРТ»

AboutZero: самая эффективная малобюджетная кампания

ООО «ГЕРОФАРМ» («Суд над «Большими девочками»: фарма против хайпа)

Перекресток х Affect(Возьми и откопай: первый шеринг лопат от Перекрёстка)

YamiYami x PR-агентство Gord (YamiYami)

Благотворительный фонд AdVita(Первое дело Нового года)

Анненкирхе(Сохранение Белой кирхи)

Агентство КД (ООО «КД») («Беги! Не Бойся! Не молчи!» — благотворительный забег)

DriveChanges: коммуникационное сопровождение организационных изменений

«Р.И.М. – ИНТЕРИУМ» (PR-возрождение Института Адизеса в России)

Университет ИТМО (ITMO CONF – превращаем университет в научно-образовательную корпорацию)

Университет науки и технологий МИСИС (Мама. Первый карьерный советник)

«Дела PR» («От продуктового бренда к экспертному партнеру бизнеса: коммуникационное сопровождение трансформации «Моего дела)

EventIdea: PR в ивентах

Авито Товары (Кафе «Авито Бизнес 360»: B2B-продукт, встроенный в живую деловую среду)

ПАО «Селигдар» (Селигдар «Сохраняя историческое наследие»)

«Теремок» (Фестиваль «Сударыня Масленица»)

VinciAgency(Московская международная неделя видеоигр главная точка притяжения видеоигровой индустрии для профессионального сообщества и любителей игр)

Pro-VisionCommunications(PR-поддержка выставки японской культуры HINODE JAPAN 2025)

IntegratedMarPR: интегрированные коммуникации

Авито Товары (Жми на Авито Авто!)

АО «ЕвразМаркет» х ООО «Би-Си-Эй» («Сервис в деталях»)

Пироговый дворик («Вкусы России» в Пироговом дворике)

PandaDigitalхRedFinch(RedFinchSound: Услышанывместе)

Перекресток х Affect(Формат, который хайпует: гиперлокальный запуск сети Select Перекрёсток)

IssuesManagement: решение проблем организации с помощью инструментов коммуникаций

Агентство «НЕпросто PR» (Фестиваль новых медиа)

ООО «РВБ» (Влияние на имидж WB Банка через работу с отзывами)

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» («Первый цифровой: запуск биометрии и продвижение экспериментально-правового режима для инноваций в аэропорту Пулково»)

KingContent: лучшие корпоративные медиа

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (brainzby CROC (жужжит)

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (CROC Team – бренд-медиа о людях и культуре КРОК)

G Communications(Атмосфера победы: как бортовая система самолета стала бренд-медиа)

ПАО «Газпром нефть» (Меняем ракурс: перезагрузка сообщества «Родные города» во «ВКонтакте»)

ДЕВИЖН (ДЕВИЖН | Архитектура и брендинг: успешное корпоративное медиа как знак качества компании на рынке)

ТЕХНОНИКОЛЬ (Корпоративный журнал «Технологии мастерства»)

Let'sMerch: PR и сувенирные проекты

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Мерч: Пулково. Петербург. Путешествия)

АО «Газстройпром» («Газмагаз»: мерч единства)

ООО «ГЕРОФАРМ» (Ближе к телу: как Sejaro превратил мерч в коммуникацию бренда)

Дзен (ООО «ВК») (Новогодний мерчДзена 2026)

Коммуникационное агентство 4D (Коммуникационный кейс в формате новогоднего бренд-опыта – новогодние подарки «Ход конем»)

OutOfBox: креативная идея для PR

Онлайн-журнал «Энергия+» («Радио Террапия»)

PandaDigital х ESSA (Пивные бомбочки ESSA 0.0)

Перекресток х Affect (ПЕРЕК вместо VOGUE: как «ПЕРЕКРЁСТОК» стал лицом Недели моды)

Авито Товары (Бурак Озчивит и Авито: Театр начинается с вешалки!)

CommunityRealEstate(Кот с квартирой ищет семью)

Win2Win Communications(«Живая» клавиатура TORNADO × ДАРК ПРОДЖЕКТ: инфоповод, который можно потрогать)

Счастливый обладатель статуэтки премии. Фото предоставлено организатором.

PR Art&Culture: проекты бизнеса в сфере культуры

Pro-VisionCommunications х Еврейский музей и центр толерантности (Легенда русского авангарда: как Еврейский музей вывел в авангард культурной повестки забытого в России архитектор

Дзен (ООО «ВК») (Интеграция Дзена в фестиваль медиаискусства НУР)

BBA (экс. BBAgency) (Национальная кинопремия «Герои большой страны»)

АО «ГК «Титан» (Как промышленная компания превратила современную молодежную культуру в пространство общественного диалога).

PR Defence: антикризисные коммуникации

PrimusUral(Уральская пчелка против Голиафа: судебный PR)

PandaDigital(Не ошибка, а лимитка)

ООО «РВБ» (RWB: Кейс создания поддержки пользователей в соцмедиа «с нуля» для крупнейшего маркетплейса в России)

PR+HR: коммуникации для развития бренда работодателя

K2 Cloudс проектом K2 CloudBasket: разверни игру на нашей площадке

Center-Game (Проектная исповедь (интерактивная конференция Ростелеком в стилистике сериала «Разделение» / Severance)

ГК «КОРУС Консалтинг» (KORUS SUM UP 2025 «Энергия притяжения», или как масштабное корпоративное событие стало частью стратегических HR-коммуникаций с подтвержденным бизнес- эффектом)

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Дело в людях)

DemisGroup(Мы убрали R из HR. Потому что люди — это не ресурс)

PRin: проект в сфере внутренних коммуникаций

100балльный репетитор («Вайбовые дни»)

EventPoint х Газпромбанк Автолизинг(«Источник прогресса»)

АО «Русская медная компания» (Вовлекающий игровой проект «Медный лабиринт. Или приключение туда и обратно»)

ООО «Газпром переработка» («Читать сердцем»)

Karuna, ИТ-компания (KarunaCamp: первый офлайн-эксперимент по проживанию новых корпоративных ценностей)

TechPR: коммуникации в высокотехнологичной сфере

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Read IT Club: клуб книжных дебагеров)

WB Communications(Исследования на миллионы просмотров. PR для IT-компании FirstData)

Коммуникационное агентство iTrend(«10×10: Что делать, если вы хотите стать «своими» в конкретной отрасли?»)

Rassvet.digital(С нуля в топ-3 по охватам в СМИ: как мы пиарили отечественный маркетплейснейросетей)

«Дела PR» (От площадки для индустрии к центру киберэкспертизы для бизнеса: коммуникационное сопровождение Кибердома)

Urban: территориальные творческие проекты

АНО «Гастрономический фестиваль КРОШЕВО» (Культурно-гастрономический фестиваль КРОШЕВО как драйвер развития города Боровичи)

Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» (Красногвардейский глазами художника)

Дзен (ООО «ВК») (Покорители Арктики)

ТРЦ «Галерея» / ООО «Строительная компания БРИЗ» (Аудиоподкаст об истории Лиговского проспекта)

ООО «Терра» («ТЕРРитория Сада)

WorldLover: лучший социальный проект бизнеса

ООО «ГЕРОФАРМ» (Лисена-Сластена. Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом)

ПАО «МТС» (Отпечатки памяти)

LikePR(«Старший сын»: репертуарный спектакль как механизм регулярной помощи фонду «Семья вместе»)

Rassvet.digital(10% для жизни: как социальный челлендж объединил бренды по всей России)

Авито(Животные из приютов)

Worldwide PR: международный PR 3 проекта

KonnovMedia х Содис (Покорить Антарктиду, навестить Федора Конюхова, поставить 7 рекордов и получить репост от Маргариты Симоньян)

АНО «Национальные приоритеты» х digital-агентство Интериум (DiscoverRussia – цифровая экосистема продвижения национального туристического бренда России в Китае)

Сидорин Лаб (Marketing&ReputationDayKazakhstan: как SidorinLab масштабировал собственную конференцию и построил узнаваемость бренда на рынке Центральной Азии)

WOWReach: самый виральныйинфоповод

BrandAnalytics («Год в мемах: как аналитика стала виральныминфоповодом» — серия публичных исследований мем-культуры и сленга Рунета от BrandAnalytics)

PandaDigital х VIZIT (Презервативы для гномиков)

Агентство Redline PR (Коллаборация ГК «Абрау-Дюрсо» и «Sибирская коллекция»: как вареники со вкусом игристого вина стали одним из самых обсуждаемых инфоповодов российского FMCG-рынка)

Дзен (ООО «ВК») (Итоги года в Дзене)

ПАО МегаФон (Тренд на избинг, Курилы и Антарктиду)