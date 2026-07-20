Определены финалисты премии в сфере коммуникаций

Оргкомитет российской премии LOUD PR 2026 подвел итоги отборочного этапа VI сезона. Всего на премию было подано 157 заявок в 18 номинациях. Наибольший интерес вызвали категории: «4Future: студенческий проект/мероприятие» (17 проектов), «EventIdea: PR в ивентах» (15), «IntegratedMarPR: интегрированные коммуникации» (14), а также «OutOfBox: креативная идея для PR» и «WorldLover: лучший социальный проект бизнеса» (по 13 заявок).
География участников охватывает Москву и Санкт-Петербург, Мурманск, Самару, Томск, Красноярск, Новосибирск, Свердловскую область, Якутию и другие регионы. Среди подавших заявки — рекламные, digital и PR-агентства, благотворительные и социальные проекты, государственные и коммерческие организации, а также частные специалисты и студенты.
Члены жюри отметили высокий уровень представленных кейсов. В шорт-лист в каждой номинации вошли топ-5 проектов по сумме баллов. В некоторых категориях из-за равенства оценок в финальный список попали по 6 проектов, а в студенческой номинации — семь.
27 июля состоятся открытые защиты шорт-листа, по итогам которых определят обладателей 1, 2 и 3 мест в каждой номинации. Также жюри присудит специальные призы и гран-при.
Шорт-лист:
4Future: студенческий проект/мероприятие
НИУ ВШЭ СПб (Коллаборация НИУ ВШЭ и Молодежного театра на Фонтанке)
СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Брендинг лимонада Bencher: «За вашим столом – на своем месте»)
СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Корпоративная коммуникационная стратегия компании «Росатома», рассчитанная на аудиторию молодежи в возрасте 18–24 лет)
СЗИУ РАНХиГС (Коммуникационная стратегия для «Зеркальной комнаты Анны Павловой» (ArtsSquareGallery)
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («ВРЕМЯ ВМЕСТЕ»)
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («Эмоции вместо бюджета: продвижение локального бизнеса на примере фитнес-студии «Физкультура»)
СПБГУПТД (Производственное исскуссвто) «ЭХО АРТ»
AboutZero: самая эффективная малобюджетная кампания
ООО «ГЕРОФАРМ» («Суд над «Большими девочками»: фарма против хайпа)
Перекресток х Affect(Возьми и откопай: первый шеринг лопат от Перекрёстка)
YamiYami x PR-агентство Gord (YamiYami)
Благотворительный фонд AdVita(Первое дело Нового года)
Анненкирхе(Сохранение Белой кирхи)
Агентство КД (ООО «КД») («Беги! Не Бойся! Не молчи!» — благотворительный забег)
DriveChanges: коммуникационное сопровождение организационных изменений
«Р.И.М. – ИНТЕРИУМ» (PR-возрождение Института Адизеса в России)
Университет ИТМО (ITMO CONF – превращаем университет в научно-образовательную корпорацию)
Университет науки и технологий МИСИС (Мама. Первый карьерный советник)
«Дела PR» («От продуктового бренда к экспертному партнеру бизнеса: коммуникационное сопровождение трансформации «Моего дела)
EventIdea: PR в ивентах
Авито Товары (Кафе «Авито Бизнес 360»: B2B-продукт, встроенный в живую деловую среду)
ПАО «Селигдар» (Селигдар «Сохраняя историческое наследие»)
«Теремок» (Фестиваль «Сударыня Масленица»)
VinciAgency(Московская международная неделя видеоигр главная точка притяжения видеоигровой индустрии для профессионального сообщества и любителей игр)
Pro-VisionCommunications(PR-поддержка выставки японской культуры HINODE JAPAN 2025)
IntegratedMarPR: интегрированные коммуникации
Авито Товары (Жми на Авито Авто!)
АО «ЕвразМаркет» х ООО «Би-Си-Эй» («Сервис в деталях»)
Пироговый дворик («Вкусы России» в Пироговом дворике)
PandaDigitalхRedFinch(RedFinchSound: Услышанывместе)
Перекресток х Affect(Формат, который хайпует: гиперлокальный запуск сети Select Перекрёсток)
IssuesManagement: решение проблем организации с помощью инструментов коммуникаций
Агентство «НЕпросто PR» (Фестиваль новых медиа)
ООО «РВБ» (Влияние на имидж WB Банка через работу с отзывами)
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» («Первый цифровой: запуск биометрии и продвижение экспериментально-правового режима для инноваций в аэропорту Пулково»)
KingContent: лучшие корпоративные медиа
КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (brainzby CROC (жужжит)
КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (CROC Team – бренд-медиа о людях и культуре КРОК)
G Communications(Атмосфера победы: как бортовая система самолета стала бренд-медиа)
ПАО «Газпром нефть» (Меняем ракурс: перезагрузка сообщества «Родные города» во «ВКонтакте»)
ДЕВИЖН (ДЕВИЖН | Архитектура и брендинг: успешное корпоративное медиа как знак качества компании на рынке)
ТЕХНОНИКОЛЬ (Корпоративный журнал «Технологии мастерства»)
Let'sMerch: PR и сувенирные проекты
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Мерч: Пулково. Петербург. Путешествия)
АО «Газстройпром» («Газмагаз»: мерч единства)
ООО «ГЕРОФАРМ» (Ближе к телу: как Sejaro превратил мерч в коммуникацию бренда)
Дзен (ООО «ВК») (Новогодний мерчДзена 2026)
Коммуникационное агентство 4D (Коммуникационный кейс в формате новогоднего бренд-опыта – новогодние подарки «Ход конем»)
OutOfBox: креативная идея для PR
Онлайн-журнал «Энергия+» («Радио Террапия»)
PandaDigital х ESSA (Пивные бомбочки ESSA 0.0)
Перекресток х Affect (ПЕРЕК вместо VOGUE: как «ПЕРЕКРЁСТОК» стал лицом Недели моды)
Авито Товары (Бурак Озчивит и Авито: Театр начинается с вешалки!)
CommunityRealEstate(Кот с квартирой ищет семью)
Win2Win Communications(«Живая» клавиатура TORNADO × ДАРК ПРОДЖЕКТ: инфоповод, который можно потрогать)
PR Art&Culture: проекты бизнеса в сфере культуры
Pro-VisionCommunications х Еврейский музей и центр толерантности (Легенда русского авангарда: как Еврейский музей вывел в авангард культурной повестки забытого в России архитектор
Дзен (ООО «ВК») (Интеграция Дзена в фестиваль медиаискусства НУР)
BBA (экс. BBAgency) (Национальная кинопремия «Герои большой страны»)
АО «ГК «Титан» (Как промышленная компания превратила современную молодежную культуру в пространство общественного диалога).
PR Defence: антикризисные коммуникации
PrimusUral(Уральская пчелка против Голиафа: судебный PR)
PandaDigital(Не ошибка, а лимитка)
ООО «РВБ» (RWB: Кейс создания поддержки пользователей в соцмедиа «с нуля» для крупнейшего маркетплейса в России)
PR+HR: коммуникации для развития бренда работодателя
K2 Cloudс проектом K2 CloudBasket: разверни игру на нашей площадке
Center-Game (Проектная исповедь (интерактивная конференция Ростелеком в стилистике сериала «Разделение» / Severance)
ГК «КОРУС Консалтинг» (KORUS SUM UP 2025 «Энергия притяжения», или как масштабное корпоративное событие стало частью стратегических HR-коммуникаций с подтвержденным бизнес- эффектом)
КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Дело в людях)
DemisGroup(Мы убрали R из HR. Потому что люди — это не ресурс)
PRin: проект в сфере внутренних коммуникаций
100балльный репетитор («Вайбовые дни»)
EventPoint х Газпромбанк Автолизинг(«Источник прогресса»)
АО «Русская медная компания» (Вовлекающий игровой проект «Медный лабиринт. Или приключение туда и обратно»)
ООО «Газпром переработка» («Читать сердцем»)
Karuna, ИТ-компания (KarunaCamp: первый офлайн-эксперимент по проживанию новых корпоративных ценностей)
TechPR: коммуникации в высокотехнологичной сфере
КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Read IT Club: клуб книжных дебагеров)
WB Communications(Исследования на миллионы просмотров. PR для IT-компании FirstData)
Коммуникационное агентство iTrend(«10×10: Что делать, если вы хотите стать «своими» в конкретной отрасли?»)
Rassvet.digital(С нуля в топ-3 по охватам в СМИ: как мы пиарили отечественный маркетплейснейросетей)
«Дела PR» (От площадки для индустрии к центру киберэкспертизы для бизнеса: коммуникационное сопровождение Кибердома)
Urban: территориальные творческие проекты
АНО «Гастрономический фестиваль КРОШЕВО» (Культурно-гастрономический фестиваль КРОШЕВО как драйвер развития города Боровичи)
Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» (Красногвардейский глазами художника)
Дзен (ООО «ВК») (Покорители Арктики)
ТРЦ «Галерея» / ООО «Строительная компания БРИЗ» (Аудиоподкаст об истории Лиговского проспекта)
ООО «Терра» («ТЕРРитория Сада)
WorldLover: лучший социальный проект бизнеса
ООО «ГЕРОФАРМ» (Лисена-Сластена. Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом)
ПАО «МТС» (Отпечатки памяти)
LikePR(«Старший сын»: репертуарный спектакль как механизм регулярной помощи фонду «Семья вместе»)
Rassvet.digital(10% для жизни: как социальный челлендж объединил бренды по всей России)
Авито(Животные из приютов)
Worldwide PR: международный PR 3 проекта
KonnovMedia х Содис (Покорить Антарктиду, навестить Федора Конюхова, поставить 7 рекордов и получить репост от Маргариты Симоньян)
АНО «Национальные приоритеты» х digital-агентство Интериум (DiscoverRussia – цифровая экосистема продвижения национального туристического бренда России в Китае)
Сидорин Лаб (Marketing&ReputationDayKazakhstan: как SidorinLab масштабировал собственную конференцию и построил узнаваемость бренда на рынке Центральной Азии)
WOWReach: самый виральныйинфоповод
BrandAnalytics («Год в мемах: как аналитика стала виральныминфоповодом» — серия публичных исследований мем-культуры и сленга Рунета от BrandAnalytics)
PandaDigital х VIZIT (Презервативы для гномиков)
Агентство Redline PR (Коллаборация ГК «Абрау-Дюрсо» и «Sибирская коллекция»: как вареники со вкусом игристого вина стали одним из самых обсуждаемых инфоповодов российского FMCG-рынка)
Дзен (ООО «ВК») (Итоги года в Дзене)
ПАО МегаФон (Тренд на избинг, Курилы и Антарктиду)