Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2026 11:00

Определены финалисты премии в сфере коммуникаций

На участие в 18 номинациях поступило 157 заявок
Оксана НИКУЛИНА
Церемония награждения. Фото предоставлено организатором.

Церемония награждения. Фото предоставлено организатором.

Оргкомитет российской премии LOUD PR 2026 подвел итоги отборочного этапа VI сезона. Всего на премию было подано 157 заявок в 18 номинациях. Наибольший интерес вызвали категории: «4Future: студенческий проект/мероприятие» (17 проектов), «EventIdea: PR в ивентах» (15), «IntegratedMarPR: интегрированные коммуникации» (14), а также «OutOfBox: креативная идея для PR» и «WorldLover: лучший социальный проект бизнеса» (по 13 заявок).

География участников охватывает Москву и Санкт-Петербург, Мурманск, Самару, Томск, Красноярск, Новосибирск, Свердловскую область, Якутию и другие регионы. Среди подавших заявки — рекламные, digital и PR-агентства, благотворительные и социальные проекты, государственные и коммерческие организации, а также частные специалисты и студенты.

Члены жюри отметили высокий уровень представленных кейсов. В шорт-лист в каждой номинации вошли топ-5 проектов по сумме баллов. В некоторых категориях из-за равенства оценок в финальный список попали по 6 проектов, а в студенческой номинации — семь.

27 июля состоятся открытые защиты шорт-листа, по итогам которых определят обладателей 1, 2 и 3 мест в каждой номинации. Также жюри присудит специальные призы и гран-при.

Шорт-лист:

4Future: студенческий проект/мероприятие

НИУ ВШЭ СПб (Коллаборация НИУ ВШЭ и Молодежного театра на Фонтанке)

СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Брендинг лимонада Bencher: «За вашим столом – на своем месте»)

СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Корпоративная коммуникационная стратегия компании «Росатома», рассчитанная на аудиторию молодежи в возрасте 18–24 лет)

СЗИУ РАНХиГС (Коммуникационная стратегия для «Зеркальной комнаты Анны Павловой» (ArtsSquareGallery)

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («ВРЕМЯ ВМЕСТЕ»)

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («Эмоции вместо бюджета: продвижение локального бизнеса на примере фитнес-студии «Физкультура»)

СПБГУПТД (Производственное исскуссвто) «ЭХО АРТ»

AboutZero: самая эффективная малобюджетная кампания

ООО «ГЕРОФАРМ» («Суд над «Большими девочками»: фарма против хайпа)

Перекресток х Affect(Возьми и откопай: первый шеринг лопат от Перекрёстка)

YamiYami x PR-агентство Gord (YamiYami)

Благотворительный фонд AdVita(Первое дело Нового года)

Анненкирхе(Сохранение Белой кирхи)

Агентство КД (ООО «КД») («Беги! Не Бойся! Не молчи!» — благотворительный забег)

DriveChanges: коммуникационное сопровождение организационных изменений

«Р.И.М. – ИНТЕРИУМ» (PR-возрождение Института Адизеса в России)

Университет ИТМО (ITMO CONF – превращаем университет в научно-образовательную корпорацию)

Университет науки и технологий МИСИС (Мама. Первый карьерный советник)

«Дела PR» («От продуктового бренда к экспертному партнеру бизнеса: коммуникационное сопровождение трансформации «Моего дела)

EventIdea: PR в ивентах

Авито Товары (Кафе «Авито Бизнес 360»: B2B-продукт, встроенный в живую деловую среду)

ПАО «Селигдар» (Селигдар «Сохраняя историческое наследие»)

«Теремок» (Фестиваль «Сударыня Масленица»)

VinciAgency(Московская международная неделя видеоигр главная точка притяжения видеоигровой индустрии для профессионального сообщества и любителей игр)

Pro-VisionCommunications(PR-поддержка выставки японской культуры HINODE JAPAN 2025)

IntegratedMarPR: интегрированные коммуникации

Авито Товары (Жми на Авито Авто!)

АО «ЕвразМаркет» х ООО «Би-Си-Эй» («Сервис в деталях»)

Пироговый дворик («Вкусы России» в Пироговом дворике)

PandaDigitalхRedFinch(RedFinchSound: Услышанывместе)

Перекресток х Affect(Формат, который хайпует: гиперлокальный запуск сети Select Перекрёсток)

IssuesManagement: решение проблем организации с помощью инструментов коммуникаций

Агентство «НЕпросто PR» (Фестиваль новых медиа)

ООО «РВБ» (Влияние на имидж WB Банка через работу с отзывами)

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» («Первый цифровой: запуск биометрии и продвижение экспериментально-правового режима для инноваций в аэропорту Пулково»)

KingContent: лучшие корпоративные медиа

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (brainzby CROC (жужжит)

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (CROC Team – бренд-медиа о людях и культуре КРОК)

G Communications(Атмосфера победы: как бортовая система самолета стала бренд-медиа)

ПАО «Газпром нефть» (Меняем ракурс: перезагрузка сообщества «Родные города» во «ВКонтакте»)

ДЕВИЖН (ДЕВИЖН | Архитектура и брендинг: успешное корпоративное медиа как знак качества компании на рынке)

ТЕХНОНИКОЛЬ (Корпоративный журнал «Технологии мастерства»)

Let'sMerch: PR и сувенирные проекты

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Мерч: Пулково. Петербург. Путешествия)

АО «Газстройпром» («Газмагаз»: мерч единства)

ООО «ГЕРОФАРМ» (Ближе к телу: как Sejaro превратил мерч в коммуникацию бренда)

Дзен (ООО «ВК») (Новогодний мерчДзена 2026)

Коммуникационное агентство 4D (Коммуникационный кейс в формате новогоднего бренд-опыта – новогодние подарки «Ход конем»)

OutOfBox: креативная идея для PR

Онлайн-журнал «Энергия+» («Радио Террапия»)

PandaDigital х ESSA (Пивные бомбочки ESSA 0.0)

Перекресток х Affect (ПЕРЕК вместо VOGUE: как «ПЕРЕКРЁСТОК» стал лицом Недели моды)

Авито Товары (Бурак Озчивит и Авито: Театр начинается с вешалки!)

CommunityRealEstate(Кот с квартирой ищет семью)

Win2Win Communications(«Живая» клавиатура TORNADO × ДАРК ПРОДЖЕКТ: инфоповод, который можно потрогать)

Счастливый обладатель статуэтки премии. Фото предоставлено организатором.

Счастливый обладатель статуэтки премии. Фото предоставлено организатором.

PR Art&Culture: проекты бизнеса в сфере культуры

Pro-VisionCommunications х Еврейский музей и центр толерантности (Легенда русского авангарда: как Еврейский музей вывел в авангард культурной повестки забытого в России архитектор

Дзен (ООО «ВК») (Интеграция Дзена в фестиваль медиаискусства НУР)

BBA (экс. BBAgency) (Национальная кинопремия «Герои большой страны»)

АО «ГК «Титан» (Как промышленная компания превратила современную молодежную культуру в пространство общественного диалога).

PR Defence: антикризисные коммуникации

PrimusUral(Уральская пчелка против Голиафа: судебный PR)

PandaDigital(Не ошибка, а лимитка)

ООО «РВБ» (RWB: Кейс создания поддержки пользователей в соцмедиа «с нуля» для крупнейшего маркетплейса в России)

PR+HR: коммуникации для развития бренда работодателя

K2 Cloudс проектом K2 CloudBasket: разверни игру на нашей площадке

Center-Game (Проектная исповедь (интерактивная конференция Ростелеком в стилистике сериала «Разделение» / Severance)

ГК «КОРУС Консалтинг» (KORUS SUM UP 2025 «Энергия притяжения», или как масштабное корпоративное событие стало частью стратегических HR-коммуникаций с подтвержденным бизнес- эффектом)

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Дело в людях)

DemisGroup(Мы убрали R из HR. Потому что люди — это не ресурс)

PRin: проект в сфере внутренних коммуникаций

100балльный репетитор («Вайбовые дни»)

EventPoint х Газпромбанк Автолизинг(«Источник прогресса»)

АО «Русская медная компания» (Вовлекающий игровой проект «Медный лабиринт. Или приключение туда и обратно»)

ООО «Газпром переработка» («Читать сердцем»)

Karuna, ИТ-компания (KarunaCamp: первый офлайн-эксперимент по проживанию новых корпоративных ценностей)

TechPR: коммуникации в высокотехнологичной сфере

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Read IT Club: клуб книжных дебагеров)

WB Communications(Исследования на миллионы просмотров. PR для IT-компании FirstData)

Коммуникационное агентство iTrend(«10×10: Что делать, если вы хотите стать «своими» в конкретной отрасли?»)

Rassvet.digital(С нуля в топ-3 по охватам в СМИ: как мы пиарили отечественный маркетплейснейросетей)

«Дела PR» (От площадки для индустрии к центру киберэкспертизы для бизнеса: коммуникационное сопровождение Кибердома)

Urban: территориальные творческие проекты

АНО «Гастрономический фестиваль КРОШЕВО» (Культурно-гастрономический фестиваль КРОШЕВО как драйвер развития города Боровичи)

Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» (Красногвардейский глазами художника)

Дзен (ООО «ВК») (Покорители Арктики)

ТРЦ «Галерея» / ООО «Строительная компания БРИЗ» (Аудиоподкаст об истории Лиговского проспекта)

ООО «Терра» («ТЕРРитория Сада)

WorldLover: лучший социальный проект бизнеса

ООО «ГЕРОФАРМ» (Лисена-Сластена. Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом)

ПАО «МТС» (Отпечатки памяти)

LikePR(«Старший сын»: репертуарный спектакль как механизм регулярной помощи фонду «Семья вместе»)

Rassvet.digital(10% для жизни: как социальный челлендж объединил бренды по всей России)

Авито(Животные из приютов)

Worldwide PR: международный PR 3 проекта

KonnovMedia х Содис (Покорить Антарктиду, навестить Федора Конюхова, поставить 7 рекордов и получить репост от Маргариты Симоньян)

АНО «Национальные приоритеты» х digital-агентство Интериум (DiscoverRussia – цифровая экосистема продвижения национального туристического бренда России в Китае)

Сидорин Лаб (Marketing&ReputationDayKazakhstan: как SidorinLab масштабировал собственную конференцию и построил узнаваемость бренда на рынке Центральной Азии)

WOWReach: самый виральныйинфоповод

BrandAnalytics («Год в мемах: как аналитика стала виральныминфоповодом» — серия публичных исследований мем-культуры и сленга Рунета от BrandAnalytics)

PandaDigital х VIZIT (Презервативы для гномиков)

Агентство Redline PR (Коллаборация ГК «Абрау-Дюрсо» и «Sибирская коллекция»: как вареники со вкусом игристого вина стали одним из самых обсуждаемых инфоповодов российского FMCG-рынка)

Дзен (ООО «ВК») (Итоги года в Дзене)

ПАО МегаФон (Тренд на избинг, Курилы и Антарктиду)