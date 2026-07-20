Самый холодный день ожидается 21 июля: Синоптик рассказал, когда в Петербург вернется тепло

Холодная погода в Петербурге продлится несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода недолго радовала Северную столицу. В воскресенье, 19 июля, в город пришло резкое похолодание, а вчера, 20 июля, температура воздуха днем прогрелась всего до +18 градусов. Однако самый холодный день ожидается сегодня! Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прогнозирует «неприятный северо-восточный ветер до 8-13 м/с».

- В районе акваторий ветер еще сильнее, - предупреждает Колесов, - и с дождем на большую часть дня.

Ожидается, что температура воздуха в Санкт-Петербурге днем 21 июля прогреется максимум до +14…+16 градусов, и только на юге Ленинградской области, от Луги до Тихвина, до +18…+20.

- Сейчас циклон над городом Калининград: дождями там поливает. Собирается к нам прийти, - объясняет похолодание в городе на Неве главный синоптик, - так что настраиваемся на такой сложный день, хотя есть перспективы, что к вечеру осадки в городе прекратятся.

Ну и вопрос, который волнует, наверное, всех жителей и гостей Петербурга: надолго ли холода и когда в город вернется лето?

- Циклон будет располагаться над нами в течение трех дней, поэтому в среду и четверг, 22 и 23 июля, ждем кратковременные дожди с грозами. В эти дни станет немного теплее, но все равно температура воздуха в Санкт-Петербурге не выше +18…+20 градусов. И только к пятнице, 24 июля, циклон уйдет, осадки прекратятся, а температура воздуха снова превысит отметку +20 градусов.

В выходные прогнозируется сухая и теплая погода.