В Токсово прошел финал Кубка Губернатора Ленинградской области по пляжному волейболу. Фото: Ирина ГОРЮКОВА.

В минувшие выходные в УТЦ «Кавголово» в Токсово прошел финал Кубка Губернатора Ленинградской области по пляжному волейболу – 2026. Участников и зрителей ждала насыщенная спортивная программа, объединяющая корпоративные команды, любителей и профессиональных спортсменов.Мероприятие посетила Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.Соревнования проходили в рамках Народной программы «Единой России».

- Волейбол - это моя давняя любовь. Сейчас я с огромным удовольствием наблюдаю за игрой с трибуны и по ТВ, но в своё время мы не упускали шанса поиграть. В дни отдыха на сборах, если выдавалась возможность, всегда играли в волейбол, и, конечно, в его пляжную версию, а в детстве во дворе в пионербол. Этот спорт у нас семейный: моя тётя в прошлом имела спортивный разряд по волейболу, а мой старший сын в межсезонье играет на любительском уровне и участвует в турнирах, - отметила Светлана Журова.

В рамках турнира состоялись соревнования по двум направлениям. В корпоративной лиге за победу боролись команды сотрудников предприятий и организаций в формате 4×4 среди мужчин и женщин 2007 года рождения и старше.

Также на песчаных кортах прошли матчи среди юниоров, любителей и ветеранов. Юноши и девушки 2010–2011 годов рождения сыграли в формате 2×2. Любительские команды соревновались в формате 2×2 среди участников старше 15 лет, не являющихся профессиональными спортсменами Всероссийской федерации волейбола. Ветераны разыграли награды в формате 4×4 среди мужчин 1981 года рождения и старше.