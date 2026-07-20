В Петербурге стартует масштабный проект по созданию цифровых моделей памятников с помощью лазерного 3D-сканирования. Первые объекты сканирования - две скульптуры львов из Некрополя мастеров искусств. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В течение года планируется создать восемь цифровых копий городских памятников. Это позволит оценить состояние памятников без их физического контакта, отслеживать изменения и восстанавливать утраченные элементы.
- Лазерное 3D-сканирование - это современный метод, который позволяет получить точную цифровую модель объекта. Петербургские специалисты уже создали цифровую модель монумента «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище и начали работу над архивом памятников в Африке и исламского мира, - отметил губернатор Александр Беглов.
Правительство Санкт-Петербурга отметило, что такой подход помогает сохранить историческую достоверность памятников. Это позволит будущим поколениям увидеть их в первозданном виде.
Следующим этапом проекта станет сканирование скульптурной группы «Диоскуры, укрощающие коней» у входа в «Манеж». Цифровая копия памятника будет использоваться в случае стихийных бедствий или актов вандализма для восстановления оригинала.
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