В Петербурге тестируют новые технологии. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге стартует масштабный проект по созданию цифровых моделей памятников с помощью лазерного 3D-сканирования. Первые объекты сканирования - две скульптуры львов из Некрополя мастеров искусств. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В течение года планируется создать восемь цифровых копий городских памятников. Это позволит оценить состояние памятников без их физического контакта, отслеживать изменения и восстанавливать утраченные элементы.

Это современный метод, который позволяет получить точную цифровую модель объекта. Фото: gov.spb.ru

- Лазерное 3D-сканирование - это современный метод, который позволяет получить точную цифровую модель объекта. Петербургские специалисты уже создали цифровую модель монумента «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище и начали работу над архивом памятников в Африке и исламского мира, - отметил губернатор Александр Беглов.

Правительство Санкт-Петербурга отметило, что такой подход помогает сохранить историческую достоверность памятников. Это позволит будущим поколениям увидеть их в первозданном виде.

В течение года планируется создать восемь цифровых копий городских памятников. Фото: gov.spb.ru

Следующим этапом проекта станет сканирование скульптурной группы «Диоскуры, укрощающие коней» у входа в «Манеж». Цифровая копия памятника будет использоваться в случае стихийных бедствий или актов вандализма для восстановления оригинала.

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