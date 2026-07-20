VR-очки, морская почта и регата на пруду: Как Петербург отметит 330-летие ВМФ

В город традиционно выйдут люди в тельняшках. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Триста тридцать лет назад на невских верфях застучали топоры – Петр строил флот, и Россия вколачивала первую сваю в звание морской державы. Сегодня этот день встречают салютами и тельняшками от Калининграда до Владивостока. О том, как Петербург встретит эту дату, в пресс-центре ТАСС рассказали директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай и заместитель директора по научной работе Сергей Курносов.

Начать свой день можно в Центральном военно-морском музее. Массивные двери бывших Крюковских казарм будут распахнуты весь день без билетов. Там можно познакомиться с зарождением российского флота.

К одиннадцати утра в вестибюле начнет собираться первая экскурсионная группа. Никаких списков – подошел, встал рядом с остальными и отправился разглядывать модели кораблей. Новый заход – каждый час.

В это же время для посетителей помоложе запускают квест. Молодыми в музее считают всех от шести до сорока пяти.

– Вчера узнал, что у нас все, кому до 45, являются молодыми. И теперь я говорю, что наш музей все-таки для молодых, вот до 45 лет. Но и после 45 эти квесты крайне интересные, – говорит Руслан Нехай.

К трем часам дня атриум наполнится звуками меди и голосами. В бывший клубный зал вернется музыка – марши, вальсы и песни, которые известны всем. Выступят артисты музейного театра «Придворная опера» и хор «Невская волна».

– Мы вернули помещениям функцию, которую они с честью долгое время несли, – рассказал Сергей Курносов.

Официальной информации о параде кораблей на День ВМФ пока нет. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Из Петербурга праздник перетекает в Кронштадт. Туда стоит отправиться пораньше. В 10:30 на Якорной площади, где гранит помнит шаги петровских моряков, лягут цветы к памятнику Петра Первого, адмирала Ушакова и адмирала Макарова. Через час в Морском соборе начнется литургия.

А дальше Кронштадт превращается в один большой флотский лагерь. В Доковом адмиралтействе и парке «Патриот» под руководством бывалых боцманов каждый сможет завязать беседочный узел или потянуть канат в компании таких же азартных гостей. Или с помощью VR-очков увидеть, как три века назад здесь вырастали стены адмиралтейства. На пруду развернется регата радиоуправляемых моделей, где за каждую лодочку болеют так, будто это настоящая эскадра.

На Якорной площади с одиннадцати до шести вечера работает «Морская почта». Можно выбрать одну из восьми авторских открыток, написать пару строк и отправить бесплатно – хоть во Владивосток, хоть в Калининград. Конверты разлетятся по всей стране с кронштадтским штемпелем.

Тем временем на «Острове фортов» с полудня до семи вечера плетут фенечки, прокладывают курс в штурманской рубке и слушают ансамбль морской пехоты «Черные береты». Ближе к трем часам стоит переместиться в Андреевский сад: там ударит духовой оркестр – марши и вальсы поплывут над заливом.

КСТАТИ

Почему флотский праздник гудит в июле, а не 30 октября, когда Боярская дума постановила «Морским судам быть»? Сергей Курносов объясняет: традицию заложил Петр I. Две главные победы – при Гангуте и при Гренгаме– случились 27 июля по старому стилю, и парады пошли именно в конце июля.

– В июле на всех флотах нашей бескрайней страны царит, как правило, очень хорошая погода, – добавил он.

Уже в советское время адмирал Кузнецов закрепил эту дату окончательно. Так и живем: день рождения отмечаем осенью, а салюты и тельняшки – в самый разгар лета.