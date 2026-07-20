Джазовый парад возглавил Игорь Бутман. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Летнем саду 20 июля прошел джазовый парад, который открыл III Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль. Колонну из нескольких десятков музыкантов возглавил президент фестиваля Игорь Бутман.

Саксофонист Игорь Бутман. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Откртие Джазового фестиваля в Летнем саду Джазовый парад прошел 20 июля.

- Парад стал уже такой многолетней традицией. Все музыканты хорошо знают популярные мелодии, так что это не сложно. Я начинал играть, а остальные быстро подхватывали. Получилось душевно, - поделился Бутман.

Вечером в Большом зале Филармонии состоится полноценный концерт открытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в Большом зале Филармонии состоится полноценный концерт открытия. Всего состоится 170 выступлений на бесплатных и платных площадках: концерты под открытым небом пройдут в Юсуповском саду, на площади Искусств, в Таврическом саду, в парке «Озеро Долгое» и в Нижнем парке «Петергофа». Живая музыка также зазвучит на теплоходах.

Концерты под открытым небом пройдут в Юсуповском саду, на площади Искусств, в Таврическом саду. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди участников фестиваля: Аглая Шиловская и LRK трио, вокалистка Эзги Алаш с турецким ансамблем «Акра джаз бэнд», квартет Игоря Бутмана, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз» и другие. Многие из них выступят не только на больших сценах, но и в джазовых клубах.

Закрытие фестиваля пройдет в Большом зале Филармонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Закрытие фестиваля пройдет в Большом зале Филармонии. Игорь Бутман и актер Сергей Степанченко представят петербургскую премьеру музыкально-литературного спектакля «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max