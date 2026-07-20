Британские военные в Эстонии отрабатывали удары по Петербургу

Учения проводились в рамках отработки возможных сценариев. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Британские военнослужащие на территории Эстонии провели учения по отработке ударов беспилотниками по Санкт-Петербургу. Об этом пишет британская газета The Sun.

- На базе в эстонском городе Тапа военные проверяли, может ли дрон достичь города на Неве. Дальность полета используемого британцами беспилотника Nyan превышает 240 километров, - пишет западное СМИ.

В публикации отметили, что учения проводились в рамках отработки возможных сценариев. Расстояние от эстонской базы до Петербурга составляет около 300 километров, что позволяет дронам теоретически достигать цели. При этом официальные лица НАТО заявляют, что учения носят оборонительный характер и не направлены против России.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью альянса у своих западных границ. Президент Владимир Путин заявлял, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, используя ложные заявления о российской угрозе. В МИД РФ подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, и призывала Запад отказаться от милитаризации континента.

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