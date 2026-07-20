Умер Вадим Иванов, петербургский блогер и бодибилдер Do4a

Причина смерти блогера не называется. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Петербурге скончался известный блогер и бодибилдер Вадим Иванов, более известный как Do4a. Ему было 37 лет. О смерти 20 июля сообщили его коллеги в социальных сетях.

- Последний год был для Вадима тяжелым – он боролся за здоровье и пытался восстановить силы, но судьба распорядилась иначе, - написали друзья.

Вадим родом из Бердска, в 2014 году он переехал в Петербург. У него остались жена и сын. Спортсмен был мастером спорта по жиму лежа и кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу. В юности он увлекся бодибилдингом, стал одним из первых в России, кто завел профильный блог о спорте. Со временем блог перерос в серьезный бизнес – Иванов создал магазин спортивной одежды.

В 28 лет спортсмен перенес инфаркт. В последние годы он не скрывал, что принимал стероиды и другие препараты для роста мышц. Причины смерти не называются. Прощание с Вадимом состоится в ближайшее время, подробности сообщат позже.

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