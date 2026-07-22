ПВО сбило девять вражеских дронов в небе над Ленобластью. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

9 вражеских беспилотников сбили в Ленобласти ночью 22 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Тревогу беспилотной опасности объявили в полтретьего ночи. Тогда же в аэропорту «Пулково» ввели временные ограничение на прием и выпуск самолетов. Вместе с этим местные жители могли столкнуться с проблемами с ограничениями в работе связи и мобильного интернета.

В пять утра над территорией Ленобласти сбили шесть украинских дронов. Боевые действия и работа ПВО продолжалась до семи утра. Лишь в 06:55 губернатор Ленобласти рассказал, что удалось сбить девять вражеских БПЛА в небе над областью.

- Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за работу по защите Ленинградского неба, - отметил Александр Дрозденко.

Вместе с этим в Ленобласти отменили режим повышенной опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Аэропорт «Пулково» вновь возобновил работу. На 6:00 по Москве задержаны на 2 и более часов 6 рейсов и отменены три рейса.

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