Сотрудники ФСБ и правоохранители предотвратили теракт в Петербурге. Фото: ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку теракта в Северной столице. На входе в метро силовики задержали молодого человека, который собирался пронести самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. Однако, осуществить задуманное у него не вышло.

Сотрудники ФСБ задержали и допросили агента Украины на входе в метро Петербурга Силовики задержали агента украинских спецслужб в метро Петербурга. У молодого человека нашли замаскированную под GPS-трекер бомбу

Кого задержали сотрудники ФСБ в метро Санкт-Петербурга 22 июля 2026 года

22 июля сотрудники ФСБ и правоохранители задержали 21-летнего россиянина. Молодой человек действовал не самостоятельно - его координацией занимался дистанционный куратор, предположительно связанный с украинскими спецслужбами. За выполнение задания задержанному были переведены денежные средства. Позже он признался правоохранителям, что главной целью был теракт с последующим получением крупного вознаграждения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей ФСБ.

Также молодой человек должен был докладывать информацию о работниках ОПК на территории Петербурга и Ленобласти. Полученные сведения и добытые картографические и геодезические данные он передавал вражеской спецслужбе.

Последние новости о подготовке теракта в Санкт-Петербурга 22 июля 2026 года

При личном досмотре у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство, замаскированное под обычный GPS-трекер, которое молодой человек забрал из тайника. По данным следствия, мощность устройства была достаточной для уничтожения легкового автомобиля и причинения тяжкого вреда здоровью находившихся рядом людей. Ведется проверка на причастность задержанного к другим аналогичным эпизодам.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

В пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также напомнили о положении закона, позволяющем избежать уголовной ответственности лицам, добровольно сообщившим о подготовке теракта и способствовавшим его предотвращению.

- Граждане, участвовавшие в планировании подобных преступлений, могут быть полностью освобождены от наказания, если они своевременно обратятся в органы власти и помогут пресечь преступление, - отметили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на статью 31 УК РФ.

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