«Бизнес Героев 47»: Как ветераны СВО открывают свое дело

Победа еще больше замотивировала команду продолжать эффективную работу. Фото: Министерство экономического развития РФ

С 2025 года в Ленинградской области работает программа «Бизнес Героев 47». Это обучение и целый набор инструментов, который помогает ветеранам и участникам специальной военной операции открыть свое дело, получив льготные государственные микрозаймы, налоговые льготы и гранты до 3 миллионов рублей на развитие бизнеса.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Эта программа - реальная возможность для участников СВО, вернувшихся к мирной жизни, запустить свой бизнес. Пятидневный курс обучает азам предпринимательской деятельности: как открыть ИП, составить бизнес-план, доработать проект, чтобы он был востребован, и тому подобное. Сотрудники центра «Мой бизнес» Ленобласти точечно работают с каждым бойцом и помогают детально проработать проект, а также помогают подать заявку на грантовую поддержку в Комитет малого и среднего бизнеса Ленобласти, а там уже выделяют от 750 тысяч до 3 миллионов рублей на реализацию проекта.

- В июле был открыт уже седьмой поток. За это время обучение прошло более 170 участников, - рассказали «Комсомолке» в центре «Мой бизнес» Ленинградской области. - У нас множество успешных примеров запуска бизнеса: кто-то открыл автомастерские, коворкинг для мастеров красоты, кто-то работает в сфере геодезии, оказывает услуги по дезинфекции, другие запустили бизнес по уборке борщевика в регионе, открыли производство антидроновых покрывал для нужд СВО, а также производство металлоконструкций, деревянной тары и деревянной мебели.

Таким образом, за каждым примером - реальная адаптация бойцов, их профессиональный рост и новое дело.

- Большое количество участников СВО возвращается к мирной жизни, и наша задача - обеспечить им занятость. Кто-то идет внаем, а кто-то не понимает, чем хочет заниматься. Наша программа помогает найти новое прибыльное дело, - объясняют в центре.

Жюри высоко оценило программу.

Добавим, что образовательная программа «Бизнес Героев 47» является полностью бесплатной. Проходить обучение, а также рассчитывать на грантовую поддержку могут и вдовы участников ветеранов СВО.

ПРОГРАММУ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШЕЙ В РОССИИ

Десятки успешных примеров нового бизнеса - такой опыт не мог остаться незамеченным на федеральном уровне. Центр «Мой бизнес» Ленинградской области одержал победу в VI Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в номинации «Дело героев: лучшая практика поддержки участников СВО и их семей» по итогам 2025 года. Минэкономразвития России подвел итоги 9 июня. Оценка проходила в три этапа, окончательное решение принимало экспертное жюри. Тем весомее результат.

- Это признание нашей работы в масштабах всей страны. Эта награда - заслуга всей команды, результат наших слаженных усилий, она подтверждает эффективность выбранного вектора работы, - рассказал директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Вадим Аверин. - Реализуемые Ленинградской областью меры поддержки участников СВО позволяют оказывать всестороннюю помощь - от базового обучения до финансовой поддержки, создавая большие возможности для запуска и развития собственного дела. Победа в премии - важный этап, который мотивирует команду фонда продолжать эффективную работу и расширять спектр мер поддержки.

Отметим, что программа постоянно дорабатывается и углубляется, к реализации привлекаются эксперты, преподаватели и наставники, в том числе действующие предприниматели, которые помогают участникам оценить сильные и слабые стороны проектов, доработать бизнес-модель и подготовиться к следующему этапу получения поддержки.

Обучение прошли более 170 участников.

СКАЗАНО!

«Наш опыт поддержки ветеранов СВО признан лучшим в стране. Принципиально важно, что наша практика получила признание на федеральном уровне и среди коллег из других регионов. Мы изначально строили ее так, чтобы опыт был понятным и легко передаваемым. Если наши наработки помогут где-то еще запустить аналогичную поддержку - значит работаем не зря. Благодарю Министерство экономического развития и Национальное агентство по развитию предпринимательства «Мой бизнес» за высокую оценку. Продолжим совершенствовать программу, расширять спектр финансовых инструментов и делать все, чтобы у ветеранов СВО и их семей были надежные возможности для старта и роста в предпринимательстве».

(Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области.)

ЦИФРЫ

6 потоков обучающей программы фонда «Бизнес Героев 47» уже проведено.

Обучение прошли 173 участника,

47 из них получили грантовую поддержку в размере 750 тысяч рублей,

еще 5 предпринимателей - гранты до 3 миллионов рублей на развитие уже реализуемых проектов.