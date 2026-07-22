Как свадьбу превратить в событие

Идея выездных регистраций в Ленинградской области родилась в 2024 году. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Что важнее в день свадьбы - бумага со штампом или ощущение события, которое останется в памяти навсегда? У каждой пары свое мнение на этот счет. Молодожены Ленинградской области могут выбрать - зарегистрировать брак в традиционном загсе или сделать это в уникальном месте, пропитанном историей и красотой.

ШАХТЫ, УСАДЬБЫ И ОБРЯДЫ

Представьте: вы в старинной дворянской усадьбе XIX века в Тихвине с видом на Успенский монастырь, рядом шумят вековые деревья, звучит скрипка, а вместо стен загса - колонны, лепнина и исторические интерьеры. Даже свадебное платье и костюм можно подобрать в соответствии с эпохой. Через минуту вы скажете главное да своей жизни, свидетельство о браке вам вручат там же, где когда-то звучала музыка Римского-Корсакова.

Хотите чего-то особенного? Можно провести церемонию в «шахте» - то есть в интерьерах Сланцевского историко-краеведческого музея - и сделать уникальные снимки в промышленном антураже. Даже в каске! Возможно, вы ценитель истории и хотите погрузиться в атмосферу таинственных старинных обрядов, соблюсти все обычаи и приметы, тогда путь лежит в Кингисеппский краеведческий музей, где церемония превращается в настоящее этнографическое путешествие.

Если душа просит чего-то совсем необычного, можно отправиться на природу. Пожениться на берегу реки Свирь в Подпорожье, на фоне Ладожского озера в «Мире маяков» или среди лесов экофермы Viniti Village. Для тех, кто грезит Средневековьем, подойдут суровые стены крепостей Ивангорода и Копорья или музей-крепость Корела в Приозерске. И это будет не постановка: сотрудник загса приезжает на площадку и проводит полноценную официальную церемонию с выдачей свидетельства о браке.

В 2026 году 30 процентов всех регистраций браков в Ленобласти должны стать выездными. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

НОВЫЙ ТРЕНД

Идея выездных регистраций в Ленинградской области родилась в 2024 году. Все начиналось с пилотного проекта в Выборгском районе. Тогда было всего две площадки - Выборгский замок и парк Монрепо. Спрос оказался огромным. Уже в 2025 году по поручению губернатора Александра Дрозденко список расширили до 25 локаций, а в 2026-м он вырос до 34.

В конце 2025 года стартовал проект «Магия музейной свадьбы». Теперь церемонии проходят в старинных усадьбах, домах-музеях и даже на территориях крепостей - там, где история встречается с любовью. С 1 февраля 2026 года заработал еще один трогательный проект - «Путешествие с любовью». Молодожены до 35 лет, заключившие первый брак, получают сертификат на двухдневный тур по Ленинградской области: ночь в гостинице, завтрак, романтический ужин, экскурсии и участие в социально значимом мероприятии. Маршруты проходят по самым популярным городам: Выборг, Приозерск, Тихвин, Гатчина, Старая и Новая Ладога, Кингисепп, Волхов и Тосно. За несколько месяцев парам выдано уже 915 таких сертификатов.

На достигнутом в Ленобласти останавливаться не собираются - в планах у управления ЗАГС запуск специального онлайн-сервиса «Выездная регистрация 47» или «Семья 47», где можно будет наглядно посмотреть фото и видео всех площадок, выбрать дату и сразу подать заявление на портале «Госуслуги».

Задача поставлена амбициозная: в 2026 году 30 процентов всех регистраций браков в Ленобласти должны стать выездными. Кстати, в 2025-м в регионе заключили более 8 тысяч браков - это на 4 процента больше, чем в 2024-м, из них 7 процентов пришлись на выездные церемонии. При этом число разводов сократилось на 21 процент. Эта тенденция держится уже четыре года подряд.

Скульптура Петру и Февронии в Сосновом Бору. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

КСТАТИ

Топ-5 самых популярных свадебных мест

По данным управления ЗАГС Ленобласти, самыми популярными в 2025 году стали:

парк Монрепо и Выборгский замок в Выборге

выставочный павильон «Домик на пристани» в Шлиссельбурге

Ззал «Ризалит» в Гатчине

беседка на прилегающей территории Гатчинского загса.

музей-усадьба Приютино во Всеволожске.

Больше всего выездных регистраций провели в Выборгском и Кировском районах, а по общему количеству браков лидируют Гатчинский муниципальный округ, Всеволожский муниципальный район и Выборгский район. География желающих провести уникальную свадьбу в Ленобласти впечатляет: сюда приезжают не только жители Петербурга и Ленобласти, но и пары из Москвы, Новгородской и Псковской областей, Оренбурга, Краснодарского края, Новосибирска и даже Приморья.

КОНКРЕТНО

Как организовать выездную свадьбу

Шаг 1. Подать заявление о регистрации брака в загс Ленобласти или через портал «Госуслуги». Сделать это можно за год до планируемой даты.

Шаг 2. Выбрать площадку из утвержденного перечня.

Шаг 3. Дополнительно заключить договор с музеем на оказание услуг, например фотосессия или экскурсия. Стоимость зависит от прейскуранта музея.

Шаг 4. В назначенный день приехать на площадку. Сотрудник загса проведет официальную церемонию и выдаст свидетельство о браке.

Госпошлина стандартная - 350 рублей, площадки предоставляются бесплатно.

Важный нюанс: поскольку церемонии проходят в действующих учреждениях культуры, регистрация возможна только в свободное от мероприятий время, даты и сроки согласуются заранее.

По вопросам организации можно обращаться в Музейное агентство Ленобласти, телефон: 8 (812) 579-57-22.