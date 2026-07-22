Александр Дрозденко: Запасы бензина в регионе есть, цены под наблюдением

Ленинградская область, как и другие регионы страны, столкнулась с перебоями в поставках топлива на заправки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградская область, как и другие регионы страны, столкнулась с перебоями в поставках топлива на заправки. Правительство ЛО держит ситуацию на контроле, оперативно реагируя на возникающие вопросы, а губернатор Александр Дрозденко отметил, что основные объемы топлива продаются через АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний.

- Ритмичность поставок сейчас ниже обычной - это факт, - сказал Дрозденко, - но дефицит не критичный, есть сложности в логистике. Требуются нестандартные решения. Мы это отслеживаем и ведем постоянный мониторинг реальной ситуации по доступности топлива. Усилили координацию с поставщиками. Цены под наблюдением. Запасы топлива в регионе есть. Надо этот сложный период пройти. Никакой паники не нужно. Просто будем делать свою работу в ежедневном режиме, без выходных.

Одна из трудностей, с которой столкнулись водители, - это отпуск бензина исключительно в бак автомобиля. Однако современные потребности жителей региона не ограничиваются заправкой авто: есть малая техника, генераторы, газонокосилки - все это тоже требует бензина. Правительство Ленобласти оперативно провело переговоры с крупными вертикально-интегрированными компаниями - владельцами наиболее популярных сетевых заправок, чтобы дать возможность жителям региона заправить не только авто.

- Мы обратились к нефтяным компаниям, и часть из них уже согласилась, - отметил Александр Дрозденко. - Жители могут в счет лимита, установленного на каждой конкретной АЗС, заправлять в канистры до 10 литров топлива для садовой техники: бензопил, газонокосилок - всего, что нужно для содержания участков.

Сейчас такая опция появилась на двух крупных сетях. Единственное условие - канистра должна соответствовать ГОСТу и быть предназначена только для хранения ГСМ. Это обязательное требованием безопасности.

В правительстве регулярно проходят совещания по острой теме. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Еще одна важная мера - это лимит на топливо для машин чиновников. Александр Дрозденко рассудил так: если жителей просят с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример. Губернатор поручил установить лимит для машин автобазы правительства Ленобласти, что действуют сейчас на заправках. Где-то отпускают до 20, где-то до 30 литров.

- Для решения текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит - видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет, - говорит Александр Дрозденко.

Аналогичные рекомендации получили и муниципалитеты Ленобласти. Многие уже отчитались, что согласны с позицией главы региона и будут заправляться в рамках общего лимита.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

На оживленных трассах и у крупных городов найти топливо проще: где больше покупателей, туда его и везут, это логично, но это не значит, что топливным компаниям нужно забывать про отдаленные районы области. В правительстве ситуацию с топливом держат на контроле и постоянно ведут переговоры с сетями АЗС, чтобы у всех жителей была возможность заправиться. Например, в ручном режиме решался вопрос со снабжением Лодейного Поля и Подпорожья.

- Проблема с неравномерным поступлением топлива на АЗС наших северо-восточных районов близка к разрешению, - рассказал глава региона. - Благодаря активному участию ПАО «Газпром нефть» в Лодейном Поле и Подпорожье в течение нескольких недель появятся контейнерные автоматические автозаправочные станции, что позволит нарастить объем поставок топлива в этих районах.

Не забывают в правительстве и о самых маленьких муниципалитетах. Например, поступил сигнал из Винниц - одного из самых отдаленных сел Ленинградской области, которое расположено в 90 км от Подпорожья.

- Люди пожаловались, что местная АЗС перестала продавать топливо жителям, заправляет только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Это независимая сеть, и именно сейчас она больше всех испытывает сложности с закупкой топлива на бирже. Однако это не значит, что мы можем оставить людей без бензина, - рассказал Дрозденко.

Проблему Винниц обсудили на оперативном штабе, губернатор дал поручение разобраться. Для села нашли топливо, и скоро АЗС выйдет на ритмичные поставки. Главное, на заправке в Винницах уже началась отгрузка топлива для жителей.

- Буду ждать сигналов, все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы, - сказал Дрозденко жителям Винницы.

ВАЖНО

Еще один ключевой вопрос в топливной теме - это снабжение горючим аграриев. По данным главы региона, Ленобласть уже строит виды на хороший урожай. Например, в хозяйствах заготовлено 10,7 тыс. тонн сена, что в три раза больше, чем в 2025-м.

- Чтобы уборочная кампания не пострадала, вместе с коллегами из федерального правительства оказываем полное содействие нашим аграриям с топливом. Комитет по АПК Ленобласти сформировал списки хозяйств и фермеров и закрепил предприятия за конкретными заправочными станциями, - отметил Дрозденко.