Как защищают Ленинградское небо

Мобильные огневые группы работают под руководством 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградская область системно и своевременно решает вопросы безопасности и ищет ответы на современные вызовы. В первую очередь это касается вопросов защиты воздушного пространства региона от атак беспилотными летательными аппаратами. Помимо прочего, ключевой задачей правительства области в этом вопросе является формирование мобильных огневых групп (МОГ), которые становятся последним рубежом обороны критически важных объектов инфраструктуры Ленинградской области. Как рассказал во время прямой линии с жителями области губернатор Александр Дрозденко, перед правительством региона стоит задача до 1 августа сформировать 65 мобильных огневых групп общей численностью 298 человек.

- Формирование мобильных огневых групп идет успешно, - резюмировал Александр Дрозденко. - Мы наращиваем численность и продолжаем оснащать подразделения всем необходимым. Закупили дополнительную технику, оборудование, средства связи — все, что нужно для эффективной работы по защите неба. Транспорт также приобрели, в том числе пикапы, оборудованные для патрулирования и оперативного реагирования.

Бюджет Ленинградской области полностью взял на себя техническое оснащение всех 65 мобильных огневых групп. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бюджет Ленинградской области полностью взял на себя техническое оснащение всех 65 мобильных огневых групп. Дрозденко детально объяснил условия работы и оплаты в таких группах. Служба предполагается исключительно на территории Ленинградской области. Добровольцам, как правило, предлагают оформляться на постоянную работу спасателем в подведомственное учреждение Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области. Затем кандидат подписывает контракт резервиста с Министерством обороны. Срок привлечения к выполнению обязанностей по охране неба составляет не более шести месяцев в году.

Каждому гражданину РФ, поступившему в мобилизационный людской резерв на территории Ленинградской области, положена единовременная выплата в размере 250 000 рублей. Затем ежемесячно 100 000 рублей на период специальных сборов для спасателей и выплаты от Министерства обороны. Каждый резервист застрахован на 2 млн рублей.

- Отдельным стимулом выступает наша мера поддержки – выплата до 100 000 рублей за сбитый БПЛА, - рассказал Александр Дрозденко. - Мы такую выплату осуществляем не первый месяц.

К службе в МОГ приглашают мужчин в возрасте до 62 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как отмечают в правительстве Ленобласти, мобильные огневые группы работают не сами по себе, а под руководством 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Такая координация позволяет оперативно усиливать прикрытие на наиболее важных направлениях и быстрее реагировать на возникающие угрозы.

КОНКРЕТНО

КОГО ПРИГЛАШАЮТ В МОБИЛЬНЫЕ ОГНЕВЫЕ ГРУППЫ

К службе в МОГ приглашают мужчин в возрасте до 62 лет, годных по здоровью (категории А,Б и В). Опыт военной службы приветствуется. Для тех, кто готов защищать ленинградское небо, работает горячая линия: все подробности и запись в резервисты - по телефонам: 8-800-444-11-47, 8 (812) 612-72-84, 8 (813) 613-38-26.