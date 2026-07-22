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Политика22 июля 2026 9:29

Как защищают Ленинградское небо

К 1 августа в Ленобласти будет сформировано 65 мобильных огневых групп
Василий ОЛЕНЕВ
Мобильные огневые группы работают под руководством 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО.

Мобильные огневые группы работают под руководством 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградская область системно и своевременно решает вопросы безопасности и ищет ответы на современные вызовы. В первую очередь это касается вопросов защиты воздушного пространства региона от атак беспилотными летательными аппаратами. Помимо прочего, ключевой задачей правительства области в этом вопросе является формирование мобильных огневых групп (МОГ), которые становятся последним рубежом обороны критически важных объектов инфраструктуры Ленинградской области. Как рассказал во время прямой линии с жителями области губернатор Александр Дрозденко, перед правительством региона стоит задача до 1 августа сформировать 65 мобильных огневых групп общей численностью 298 человек.

- Формирование мобильных огневых групп идет успешно, - резюмировал Александр Дрозденко. - Мы наращиваем численность и продолжаем оснащать подразделения всем необходимым. Закупили дополнительную технику, оборудование, средства связи — все, что нужно для эффективной работы по защите неба. Транспорт также приобрели, в том числе пикапы, оборудованные для патрулирования и оперативного реагирования.

Бюджет Ленинградской области полностью взял на себя техническое оснащение всех 65 мобильных огневых групп.

Бюджет Ленинградской области полностью взял на себя техническое оснащение всех 65 мобильных огневых групп.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бюджет Ленинградской области полностью взял на себя техническое оснащение всех 65 мобильных огневых групп. Дрозденко детально объяснил условия работы и оплаты в таких группах. Служба предполагается исключительно на территории Ленинградской области. Добровольцам, как правило, предлагают оформляться на постоянную работу спасателем в подведомственное учреждение Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области. Затем кандидат подписывает контракт резервиста с Министерством обороны. Срок привлечения к выполнению обязанностей по охране неба составляет не более шести месяцев в году.

Каждому гражданину РФ, поступившему в мобилизационный людской резерв на территории Ленинградской области, положена единовременная выплата в размере 250 000 рублей. Затем ежемесячно 100 000 рублей на период специальных сборов для спасателей и выплаты от Министерства обороны. Каждый резервист застрахован на 2 млн рублей.

- Отдельным стимулом выступает наша мера поддержки – выплата до 100 000 рублей за сбитый БПЛА, - рассказал Александр Дрозденко. - Мы такую выплату осуществляем не первый месяц.

К службе в МОГ приглашают мужчин в возрасте до 62 лет.

К службе в МОГ приглашают мужчин в возрасте до 62 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как отмечают в правительстве Ленобласти, мобильные огневые группы работают не сами по себе, а под руководством 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Такая координация позволяет оперативно усиливать прикрытие на наиболее важных направлениях и быстрее реагировать на возникающие угрозы.

КОНКРЕТНО

КОГО ПРИГЛАШАЮТ В МОБИЛЬНЫЕ ОГНЕВЫЕ ГРУППЫ

К службе в МОГ приглашают мужчин в возрасте до 62 лет, годных по здоровью (категории А,Б и В). Опыт военной службы приветствуется. Для тех, кто готов защищать ленинградское небо, работает горячая линия: все подробности и запись в резервисты - по телефонам: 8-800-444-11-47, 8 (812) 612-72-84, 8 (813) 613-38-26.