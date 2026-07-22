В Петербурге простились с Вадимом Ивановым. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице 22 июля простились с блогером и легендой бодибилдинга Вадимом Ивановым, известным под псевдонимом DO4A. Прощание со спортсменом прошло в крематории рядом с Большеохтинским кладбищем. Как передает с места событий корреспондент «КП-Петербург», проводить в последний путь блогера пришли около 150 человек - это друзья и подписчики Иванова. Близкие с трудом сдерживали слезы.

На прощание пришли 150 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Он всегда верил в меня, даже когда я сама не верила, говорил: не важно, получится что-то или нет, надо пробовать! – рассказала в надгробной речи одна их знакомых блогера.

Проститься с блогером пришли друзья и поклонники. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, Вадим Иванов стал популярным благодаря успехам в спорте и блогу, в котором рассказывал о своих тренировках. Затем он стал бизнесменом, занимался продажей спортивного питания и запустил свою линию спортивной одежды. Иванов признавался, что для достижения результатов применял спортивную химию, в частности анаболические стероиды. Однако, в 28 лет у него произошел первый инфаркт.

Вадим Иванов не дожил до операции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После этого бодибилдер отказался от препаратов и сконцентрировался на здоровом образе жизни. Осенью 2025 года у него произошел очередной инфаркт, уже третий по счету. Несколько месяцев Иванов болел, рассказывал подписчикам о тяжелом состоянии и о том, что решился на пересадку сердца. Однако до операции он не дожил.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max