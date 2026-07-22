Смертельные подарки: Госавтоинспекция раскритиковала родителей, которые покупают детям питбайки

В Петербурге отметили рост транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге 22 июля прошла пресс-конференция, посвященная безопасности на дорогах летом. Представители Госавтоинспекции - заместитель начальника управления Антон Ахминов и командир мотовзвода Денис Дворнов - привели свежую статистику. И цифры за первое полугодие 2026 года выглядят тревожно.

Количество аварий с велосипедистами в Петербурге выросло на 96% по сравнению с прошлым годом, число пострадавших - вдвое, погибших - на четверть. Еще заметнее рост среди несовершеннолетних: происшествий с велосипедистами младше 16 лет стало в три раза больше, как и травмированных детей. Более чем вдвое увеличилось число ДТП с участием самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Главными причинами Антон Ахминов назвал быстрое развитие сервисов кикшеринга в туристический сезон и то, что родители стали меньше контролировать детей. По его словам, многие семьи, уезжая на каникулы за город, покупают детям питбайки и мопеды, не задумываясь о последствиях.

- Уезжая на дачу, папы и мамы дарят детям питбайки, квадроциклы, думая, что за городом безопасно. Другим словом не назову, как смертельные подарки, - сказал на конференции в ТАСС Ахминов.

Сложности добавляют курьеры на электровелосипедах и стихийные группы подростков. Последние, как отметил представитель Госавтоинспекции, собираются в колонны и устраивают опасные заезды прямо на дорогах общего пользования под названием «Kill Street». Одну из таких встреч недавно пресекли, а на взрослого организатора завели уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних.

- Была одна сходка, накрыли. Много было детей. Страшно, когда приходит родитель и даже не понимает всей серьезности, - поделился он.

Чтобы навести порядок, Госавтоинспекция предлагает ввести отдельную категорию водительских прав для управления самокатами и другими СИМ, а также обязать регистрировать такие устройства. Это позволит контролировать допуск к кикшерингу.

- Моя позиция: каждый, кто садится на самокат, должен иметь права. Тогда сервис запросит документы, и мы будем четко понимать, кто может управлять, - пояснил Ахминов.

Пока же работа строится на рейдах и профилактике. С начала сезона за пьяную езду на мототранспорте задержали 65 человек, возбудили 12 уголовных дел. К административной ответственности привлекли 85 несовершеннолетних старше 16 лет, а 54 ребенка младше этого возраста доставили в полицию - после этого наказывают уже родителей за передачу руля.

Командир мотовзвода Денис Дворнов отметил, что пока ни одного ребенка среди водителей мототехники в этом году не погибло. По его словам, мотоциклов без номеров на улицах стало заметно меньше, и взрослые мотоциклисты в целом стали сознательнее, чего не скажешь о молодежи 18–19 лет.