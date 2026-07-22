«Жена или рабыня»: В Гнездово под Смоленском нашли могилу знатного руса, похороненного с женщиной и конем

Археологи нашли могилу знатного руса. Фото: тг-канал "Идейный археолог".

Археологи, работающие на территории памятника Гнездово под Смоленском, наткнулись на сенсацию. Как рассказал «КП-Петербург» кандидат исторических наук, автор канала «Идейный археолог» Василий Новиков, ученые нашли захоронение, которое относится к середине 10-го века. В нем нашли тела мужчины, женщины и лошади.

- В погребальной камере обнаружено парное захоронение мужчины и женщины в сопровождении коня, - сообщил Новиков. - В качестве инвентаря найден сломанный пополам меч без ножен, колчан со стрелами, остатки щита, ведро, оселок, система ремней подвеса с поясным набором с накладками, фибула круглая с иглой. В углу прослежены жертвенные животные. Мужчину сопровождают серебряная вышивка, женщину - набор бус и масса мелких предметов. Лошадь имеет в копытах четыре ледоходных шипа.

По словам археолога, настолько богатые захоронения встречаются крайне редко. Все говорит о том, что в могиле покоится очень знатный человек, не исключено, что из династии Рюриковичей. Впереди всестороннее исследование находок, ученые попытаются восстановить причину смерти мужчины и женщины, их травмы и реконструировать облик. Кроме того, будут детально исследованы находки. Имеется уже одна мрачная версия того, что произошло: женщина могла быть убита в рамках погребального обряда, чтобы отправиться в загробный мир вместе с мужчиной.

Мужчину могли похоронить вместе с рабыней. Фото: тг-канал "Идейный археолог".

- Это может быть как супруга, так и рабыня, которую положили в могилу вместе со знатным человеком, предварительно мы можем сделать такое предположение, - отметил археолог.

После завершения исследований находки будут переданы в смоленский музей.

СПРАВКА «КП»

Гнездово – археологический комплекс на берегу Днепра недалеко от Смоленска. Археологи нашли здесь поселение 10-11 веков. В комплекс входят тысячи курганов, что делает Гнездово одним из самых богатых и масштабных средневековых памятников Европы.

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