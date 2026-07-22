Петербург потратил на транспорт 378 млрд рублей за 2025 год

Метрополитен Санкт-Петербурга пополнился новыми станциями и новыми вагонами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году транспортная система Петербурга изменилась. Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин представил отчет о проделанной работе. Согласно отчету, эффективность реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» достигла 91,2%, а общий объем финансирования составил 378 миллиардов рублей.

- Метрополитен Санкт-Петербурга пополнился новыми станциями - были открыты «Юго-Западная» и «Путиловская». Кроме того, проведен капитальный ремонт станции «Удельная». Станции «Фрунзенская» и «Парк Победы» находятся на реконструкции, - рассказал Минкин.

Обновление подвижного состава продолжается: более 380 вагонов «Балтиец» уже поставлены, из них 120 - в 2025 году. Кировско-Выборгская линия полностью обновлена, а в планах - обновление Московско-Петроградской линии. Также, на всех 87 станциях метро внедрена оплата проезда по биометрии.

Помимо этого, все автобусы и троллейбусы в городе имеют низкий пол, что обеспечивает удобство посадки для пассажиров. По словам Минкина, город опережает планы: 100% автобусов и 98% троллейбусов соответствуют нормативному возрасту. К слову, в городе курсируют 350 «умных» трамваев с искусственным интеллектом для снижения аварийности.

Кстати, доля безналичной оплаты проезда достигла 98,8%.

Кроме этого, в Петербурге открыли новые автостоянки на Конюшенной площади, в Кронштадте и у метро «Рыбацкое». Также построили и новую автостоянку на 500 мест у онкокластера в Песочном.

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