Андрей Мерзликин признался, какая книга помогла ему пережить тяжелые времена

Андрей Мерзликин выступил со спектаклем в Вырице Ленинградской области. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Последние месяцы имя Андрея Мерзликина чаще звучало в светской хронике, чем в театральных афишах. После непростого периода в личной жизни актер впервые публично рассказал, что помогло ему пережить тяжелые времена. Напомним, год назад артист развелся со своей женой после 20-ти лет брака.

Откровенное признание Мерзликин сделал в Вырице Ленинградской области, где у стен Казанского храма прошел концерт-спектакль «От Меня это было». Среди гостей вечера был и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Именно с этого концерта стартовал новый духовно-исторический проект «Душа русской цивилизации», который реализуют под художественным руководством Юрия Башмета.

Спектакль-концерт прошел у стен Казанского храма. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

По словам актера, около десяти лет назад он познакомился с духовным завещанием преподобного Серафима Вырицкого «От Меня это было». Небольшая книга настолько его впечатлила, что спустя годы появилась идея перенести этот текст на сцену.

- Текст «От Меня это было» очень сильно на меня повлиял и помог преодолеть определенного рода сложности. Он дает ориентиры и понимание, что все, что с тобой происходит в жизни, - промыслительно. Это не просто набор слов, а точное объяснение, разговор Бога с душой человека. Эта книга по-настоящему помогает, - признался Андрей Мерзликин.

Актер добавил, что каждый раз, когда произносит эти слова со сцены, они вновь находят отклик уже в нем самом.

Музыку к постановке написал композитор Петр Корягин. На сцену вместе с Мерзликиным вышли камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством маэстро Юрия Башмета и хор Санкт-Петербургской духовной академии.

Концерт в Вырице стал первым событием большого проекта «Душа русской цивилизации». Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказал генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, концерт в Вырице стал первым событием большого проекта «Душа русской цивилизации». Его идея - показывать музыкально-театральные постановки, посвященные духовной истории России, именно в местах, связанных с героями и событиями этих произведений.

- Нам показалось невероятно важным исполнять эти произведения именно там, где происходили события, о которых они рассказывают. Тогда история перестает быть музейным экспонатом и становится близкой современному человеку, — отметил Гринченко.

Концерт прошел в формате телевизионной съемки. Позже его покажет телеканал «Россия Культура».

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